Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je razkril seznam 15 reprezentantov za novembrski kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2027. Slovence 27. novembra ob 20. uri v celjskem Zlatorogu čaka obračun s Finsko, tri dni pozneje pa še gostovanje pri Madžarski.

Kot so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije, se je strokovni štab pri izbiri igralcev oprl predvsem na zasedbo, ki je nastopala v zadnjih dveh kvalifikacijskih oknih poleti.

Vpoklic so dobili Miha Cerkvenik (Cedevita Olimpija), Jon Dolničar (Krka), Gregor Glas (Girona), Vit Hrabar (Perspektiva Ilirija), Gregor Hrovat (Pau-Orthez), Stefan Joksimović (Baskonia), Martin Krampelj (Bilbao), Urban Kroflič (Cedevita Olimpija), Aljaž Kunc (Girona), Tibor Mirtič (brez kluba), Alen Omić (Spartak Subotica), Bine Prepelič (Leuven Bears), Klemen Prepelič (Dubaj), Rok Radović (Cedevita Olimpija) in Leon Stergar (Limoges).

Slovenski reprezentanti bodo treninge začeli v ponedeljek. Uvodna pripravljalna baza reprezentance bo v Laškem, dan pred obračunom s Finci pa se bo izbrana vrsta preselila v celjski Zlatorog.

V izenačeni skupini bo pomembna vsaka zmaga

Po osmih odigranih tekmah kvalifikacij ostaja boj za uvrstitev na svetovno prvenstvo povsem odprt. Na vrhu skupine L je Francija s sedmimi zmagami in enim porazom, Finska je pri petih zmagah in treh porazih, Slovenija, Švedska in Madžarska imajo po štiri zmage in štiri poraze, Estonija pa je pri treh zmagah in petih porazih.

»Kvalifikacije za svetovno prvenstvo prihajajo v fazo, ko vsaka tekma nosi dodatno težo. Pred nami sta dva izjemno pomembna obračuna, ki bosta močno vplivala na razplet boja za uvrstitev na prvenstvo. Finska in Madžarska sta kakovostna in zahtevna nasprotnika, proti katerima bomo morali biti osredotočeni od prve do zadnje minute,« je za KZS povedal Sekulić.

Selektor se zaveda, da časa za pripravo ne bo veliko, zato bo še toliko pomembneje, da reprezentanca čim prej ujame pravi ritem.

»Tako kot vedno v kvalifikacijskih oknih med klubsko sezono časa za pripravo ne bo veliko, zato bo pomembno, da že od prvega treninga delujemo kot ekipa in nadaljujemo delo, ki ga gradimo skozi celoten kvalifikacijski cikel. Verjamem, da bomo v reprezentanco prišli motivirani, z veliko željo po dokazovanju in z jasnim zavedanjem, kaj nam lahko ti dve tekmi prineseta,« je nadaljeval.

Posebej je izpostavil pomen uvodne domače tekme s Finsko, na kateri bodo Slovenci potrebovali tudi glasno podporo s tribun.

»V preteklosti so nam navijači že večkrat pomagali do pomembnih zmag in verjamem, da bo tako tudi tokrat. Naš cilj je jasen. Želimo si narediti nov korak proti svetovnemu prvenstvu ter na obeh novembrskih tekmah pokazati obraz, ki vrsto let krasi slovensko reprezentanco,« je poudaril Sekulić.

Zaključek kvalifikacij februarja prihodnje leto

Po novembrskem kvalifikacijskem oknu bosta Slovenijo do konca kvalifikacij čakali še dve tekmi. Petindvajsetega februarja prihodnje leto se bo pomerila s Francijo, tri dni pozneje pa gostovala na Finskem.

Na svetovno prvenstvo se bodo uvrstile prve tri reprezentance iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij.

Dvajseto izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Na mundialu v Dohi bo nastopilo 32 reprezentanc.

Slovenija se poteguje za peti nastop na svetovnem prvenstvu. Leta 2006 na Japonskem je bila deveta, leta 2010 v Turčiji osma, leta 2014 v Španiji sedma, enako uvrstitev pa je dosegla tudi leta 2023 na Filipinih.