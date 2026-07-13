Sekulić odhaja na klop katalonskega velikana

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić se je po pisanju portala Eurohoops z Barcelono dogovoril, da bo postal novi trener Kataloncev. Poleg Sekulića sta se za položaj potegovala tudi Paolo Galbiati in Giannis Sfairopoulos, a se je vodstvo kluba odločilo za Slovenca.

Sekulić je junija košarkarje Dubaja popeljal do prvega naslova v ligi Aba, potem ko je na trenerski klopi aprila zamenjal Jurico Golemca. Po poročanju medija Eurohoops pa je Dubaj Sekulićevega naslednika našel prav v nekdanjem trenerju Barcelone, Xaviju Pascualu. Ta je Katalonce zapustil ob koncu minule sezone.

Barcelona je minulo sezono v evroligi končala na devetem mestu in je nato izpadla v dodatnih kvalifikacijah, v končnici španskega prvenstva pa jo je v finalu premagala Valencia. Sekulić je pred Dubajem nazadnje vodil Zenit in Lokomotivo iz Kubana. Položaj selektorja slovenske reprezentance zaseda od leta 2020.