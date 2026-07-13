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Košarka

Sekulić odhaja na klop katalonskega velikana

Aleksander Sekulić, selektor slovenske košarkarske reprezentance, bo zasedel položaj glavnega trenerja pri Barceloni.
Po naslovu prvaka lige Aba z Dubajem se Aleksander Sekulić seli v Barcelono. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
Galerija
Po naslovu prvaka lige Aba z Dubajem se Aleksander Sekulić seli v Barcelono. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
T. E.
13. 7. 2026 | 09:28
13. 7. 2026 | 09:36
1:25
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Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić se je po pisanju portala Eurohoops z Barcelono dogovoril, da bo postal novi trener Kataloncev. Poleg Sekulića sta se za položaj potegovala tudi Paolo Galbiati in Giannis Sfairopoulos, a se je vodstvo kluba odločilo za Slovenca.

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Sekulić je junija košarkarje Dubaja popeljal do prvega naslova v ligi Aba, potem ko je na trenerski klopi aprila zamenjal Jurico Golemca. Po poročanju medija Eurohoops pa je Dubaj Sekulićevega naslednika našel prav v nekdanjem trenerju Barcelone, Xaviju Pascualu. Ta je Katalonce zapustil ob koncu minule sezone. 

Barcelona je minulo sezono v evroligi končala na devetem mestu in je nato izpadla v dodatnih kvalifikacijah, v končnici španskega prvenstva pa jo je v finalu premagala Valencia. Sekulić je pred Dubajem nazadnje vodil Zenit in Lokomotivo iz Kubana. Položaj selektorja slovenske reprezentance zaseda od leta 2020. 

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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