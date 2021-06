Sekulić še zadnjič odsekal: Rebec in Lapornik zdaj le kot gledalca

Selektor Aleksander Sekulić je med pripravami na začetek olimpijskega turnirja v Kanuasu v nedeljo zvečer določil dvanajsterico igralcev za nastop na turnirju ter tako v ekipi naredil še zadnji rez. Kot zadnja sta iz moštva izpadla Matic Rebec in Miha Lapornik.



Luka Rupnik, Jaka Blažič, Edo Murić, Žiga Dimec, Jakob Čebašek, Zoran Dragić, Klemen Prepelič, Luka Dončić, Mike Tobey, Gregor Hrovat, Vlatko Čančar in Aleksej Nikolić je dvanajsterica košarkarjev, ki bo Sloveniji v tretjem poskusu skušala priigrati nastop na olimpijskih igrah, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije (KZS).



Pred igrami v Barceloni leta 1992 je Slovenija na kvalifikacijskem turnirju odigrala nasploh svoje prve uradne tekme in ji je za uvrstitev na OI zmanjkala zgolj ena zmaga. Slovenci so se v lov za olimpijsko vozovnico drugič podali leta 2008 v Atenah, ko so jih v četrtfinalu zaustavili reprezentanti Portorika.



»Mislim, da se stopnjujejo napetost in pričakovanja pred prvo tekmo. Na treningih pilimo še zadnje stvari in komaj čakamo, da se turnir začne. Za zdaj v ekipi poteka vse super. Vse, kar smo si zadali, deluje, bomo pa seveda videli, kako bomo to prenesli na parket,« je razmišljal Sekulić.

Razkošen talent

»Predvsem to, kako smo se povezali in na kakšen način bo delovala obramba. Tudi v napadu imamo še nekaj rezerv, a kar smo videli na treningih in tekmah, imamo res razkošen talent. Za strokovnim štabom je bila še zadnja nehvaležna naloga. Vedno se je najtežje zahvaliti igralcem, ki dobro trenirajo. Vsi, ki so bili zbrani na pripravah, so super vadili,« je še dejal selektor.



V Fibinem mehurčku v Kaunasu sicer vladajo zelo strogi proticovidni protokoli, so še sporočili iz KZS. Udeleženci razen za odhod v dvorano ne smejo zapustiti uradnega hotela, prav tako pa je prepovedan tudi kakršnekoli stik z zunanjim svetom. Vsa pravila slovenskih košarkarjev niso vrgla iz ritma. V moštvu vlada res odlično vzdušje, menijo pri KZS, kar je še posebej opazno na treningih, kjer poteka hud boj za vsako žogo.



Slovenija bo v Litvi nastopila v skupini B, prvo tekmo pa bo igrala 30. junija proti Angoli ob 15.30 po slovenskem času. Naslednji dan jo ob isti uri čaka obračun s Poljsko, v primeru osvojitve prvega ali drugega mesta v skupini pa se bo v polfinalu srečala z najboljšima ekipama iz skupine A, Litvo, Venezuelo ali Južno Korejo.



V Tokio so že uvrščene Španija, Francija, ZDA, Argentina, Avstralija, Nigerija, Iran ter Japonska.

