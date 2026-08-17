Sekulić: Tukaj so igralci, ki želijo zastopati barve Slovenije

Slovenski košarkarji so se z Rogle preselili v Ljubljano, kjer bodo nadaljevali priprave za pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2027 proti Francozom in Madžarom. Reprezentanci se je dva dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivoliju pridružil še Aleksej Nikolić.

Prihod izkušenega branilca in organizatorja igre je za selektorja Aleksandra Sekulića ena od redkih dobrih novic v tem kvalifikacijskem ciklusu. Udeležbo so namreč iz različnih razlogov odpovedali Luka Dončić, Vlatko Čančar, Stefan Joksimović, Luka Ščuka, Mark Padjen, Robert Jurković in še nekateri, ki so poškodovani ali imajo študijske obveznosti v ZDA. Med poškodovani je tudi Urban Kroflič, ki sicer trenira z reprezentanco, a po besedah selektorja ne bo na voljo za kvalifikacijski tekmi.

Manjkata še Žiga Samar in Aljaž Kunc, ki se bosta selekciji pridružila šele po obeh prijateljskih tekmah. Slovenijo v soboto v Celju čaka še preizkus s Črno goro, ki jo vodi Zvezdan Mitrović, trener Cedevite Olimpije.

V Pariz ne bodo odpotovali z belo zastavo

»Tukaj so igralci, ki želijo zastopati barve Slovenije in prihodnje poletje igrati na prvenstvu najboljših reprezentanc na svetu. Zavedamo se, da nam za enakovreden boj s Francijo manjka nekaj kakovosti in izkušenj, kar bomo skušali nadomestiti z borbenostjo, zagotovo pa v Parizu ne bomo nastopili z belo zastavo. Na obeh tekmah bomo šli na vse ali nič, saj potrebujemo zmage v drugem delu kvalifikacij,« je pred večernim treningom v Tivoliju poudaril selektor Sekulić.

Tekmi proti zvezdniški zasedbi Francije z Victorjem Wembanyamo v Parizu (27. t. m.) in v Tivoliju z Madžarsko (30. t. m.), ki jo vodi Slovenec Gašper Okorn, sta za našo izbrano vrsto zelo pomembni. V skupini drugega dela ima pot na SP 2027 v Dohi bolj ali manj zagotovljeno le Francija, preostalih pet reprezentanc pa loči vsega ena zmaga.

»S kalkulacijami se ne bomo ukvarjali, saj to nikoli ne prinese nič dobrega. Moramo iti pogumno in samozavestno ter izkoristiti vsako najmanjšo priložnost, ki se nam bo ponudila,« je dodal Klemen Prepelič.