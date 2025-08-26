  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Šele doma je spoznal, kakšna čast ga je doletela

    V slovenski košarkarski reprezentanci se razvija obetavna generacija slovenskih trenerjev, na kar kažejo tudi rezultati mlajših selekcij.
    Danijel Radosavljević je reprezentanco do 19 let na SP popeljal do kolajne. Fotografiji FIBA
    Galerija
    Danijel Radosavljević je reprezentanco do 19 let na SP popeljal do kolajne. Fotografiji FIBA
    Drago Perko
    26. 8. 2025 | 08:00
    26. 8. 2025 | 08:05
    8:16
    A+A-

    V nadaljevanju: 

    Niso pomembni le igralci na parketu, reprezentanca potrebuje tudi močno strokovno zaledje. Ta se ne zgradi čez noč. V tem hipu premore Slovenija na tujem celo vrsto izvrstnih trenerjev, začenši z Jako Lakovičem, Sašom Filipovskim, Memijem Bečirovičem, Andrejem Žakljem, Jurico Golemcem, Sašom Sekuličem, Radom Trifunovičem, Slobodanom Subotičem, Gašperjem Okornom in drugimi. V Sloveniji s svojim delom prednjači Dejan Jakara. Tudi v mladih reprezentančnih selekcijah so trenerji, ki z delom, predanostjo ter strokovnostjo obetajo in opozarjajo nase.

    Pipan povabil Sekulića

    »Že lani smo se veliko pogovarjali o tem, da bi v delo članske reprezentance, ki po mojem mnenju spada v vrh evropske košarke, vključili več perspektivnih trenerjev, ki so v mlajših reprezentancah ali klubih opozorili nase in so željni učenja, dokazovanja in napredovanja. Članska reprezentanca je tista, ki tem trenerjem omogoča delo z najboljšimi košarkarji v Sloveniji. Prav je tako. Na ta način pridobimo vsi: trenerji naredijo korak naprej in se še bolje razvijajo, hkrati nam pomagajo pri delu na treningu. Danijel Radosavljević, selektor reprezentance do 19 let in Domen Zevnik, selektor reprezentance do 18 let, sta lepo sprejela izziv in se hitro vključila v delo,« se je selektor članskega moštva Slovenije Aleksander Sekulić ozrl na svežo kri v trenerskem štabu reprezentance, ki se pripravlja na eurobasket.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Zadnji ples Eda Murića: Nikoli več se nočem tako počutiti (FOTO, VIDEO)

    Slovenci se odpravljajo v Katovice, kjer jih v četrtek čaka prva tekma eurobasketa proti Poljski. Aleksander Sekulić obljubil samo brezkompromisno borbenost.
    Peter Zalokar 25. 8. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Sekulić: Če bi bili vrhunski, bi igrali za Real, Barcelono ali Bayern

    Slovenski selektor Aleksander Sekulić je v pogovoru za Delo ocenil možnosti reprezentance, se dotaknil problema naturalizacije in življenja v Rusiji.
    Nejc Grilc 25. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Martin Krampelj

    Trener je priletel z zasebnim letalom, da bi ga videl na igrišču

    Martin Krampelj je prijetno presenečenje letošnjih priprav in dobrodošla okrepitev reprezentance pod obročem.
    Drago Perko 25. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Selektor na tnalu

    Navijači že vedo, kdo bo junak in kdo bedak

    Pred evropskim prvenstvom v košarki so kritike na račun vodenja reprezentance močno načele vzdušje okoli pomlajene in ne posebej nadarjene reprezentance.
    Gorazd Nejedly 24. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Avtomobilske naročnine

    V lastnem avtomobilu boste morali za tople sedeže plačevati mesečno naročnino

    Proizvajalci z digitalnimi ključavnicami zaklepajo že kupljeno opremo, kar sproža val upora voznikov.
    Žan Urbanija 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nova Slovenija

    Glavni tajnik NSi: Ne morem reči nič drugega, kot da se gredo lov na čarovnice

    Z glavnim tajnikom Robertom Ilcem o stanju politike, kje je NSi in kakšen odnos ima s SDS in Svobodo.
    Barbara Eržen 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Martin Krampelj

    Trener je priletel z zasebnim letalom, da bi ga videl na igrišču

    Martin Krampelj je prijetno presenečenje letošnjih priprav in dobrodošla okrepitev reprezentance pod obročem.
    Drago Perko 25. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    košarkastrokovni štab reprezentanceslovenska košarkarsa reprezentancaAleksander SekulićDomen ZevnikDanijel Radosavljevićtrenerji

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Triler v Newcastlu

    Zapravili več kot 300 milijonov evrov, rešitelj pa je bil najstnik

    Angleški nogomdetni prvak Liverpool je na gostovanju zapravil prednost z 2:0, na koncu pa v 100. minuti z igralcem več le prišel do druge prvenstvene zmage.
    26. 8. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Pesnica

    Pogumna, radoživa in igriva

    Častna gostja Dnevov poezije in vina na Ptuju Gioconda Belli je prehodila dolgo pot od privilegirane elite, prek revolucije, do političnega eksila.
    Peter Rak 26. 8. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Legenda se je vrnil in izgubila

    Carlos Alcaraz je vzbujal pozornost z novo pričesko

    Drugopostavljeni igralec na odprtem prvesntvu ZDA v tenisu je imel v 1. kolu lahko delo. Venus Williams je pri 45 letih osvojila niz proti Karolini Muchovi.
    26. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Strokovno vodstvo

    Šele doma je spoznal, kakšna čast ga je doletela

    V slovenski košarkarski reprezentanci se razvija obetavna generacija slovenskih trenerjev, na kar kažejo tudi rezultati mlajših selekcij.
    Drago Perko 26. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Donald Trump odpustil guvernerko Feda, zlato spet naraslo

    Gre za prvi primer v 111-letni zgodovini Feda, da je predsednik odstavil enega izmed guvernerjev.
    26. 8. 2025 | 06:48
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Legenda se je vrnil in izgubila

    Carlos Alcaraz je vzbujal pozornost z novo pričesko

    Drugopostavljeni igralec na odprtem prvesntvu ZDA v tenisu je imel v 1. kolu lahko delo. Venus Williams je pri 45 letih osvojila niz proti Karolini Muchovi.
    26. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Strokovno vodstvo

    Šele doma je spoznal, kakšna čast ga je doletela

    V slovenski košarkarski reprezentanci se razvija obetavna generacija slovenskih trenerjev, na kar kažejo tudi rezultati mlajših selekcij.
    Drago Perko 26. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Donald Trump odpustil guvernerko Feda, zlato spet naraslo

    Gre za prvi primer v 111-letni zgodovini Feda, da je predsednik odstavil enega izmed guvernerjev.
    26. 8. 2025 | 06:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo