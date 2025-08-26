Šele doma je spoznal, kakšna čast ga je doletela

V nadaljevanju:

Niso pomembni le igralci na parketu, reprezentanca potrebuje tudi močno strokovno zaledje. Ta se ne zgradi čez noč. V tem hipu premore Slovenija na tujem celo vrsto izvrstnih trenerjev, začenši z Jako Lakovičem, Sašom Filipovskim, Memijem Bečirovičem, Andrejem Žakljem, Jurico Golemcem, Sašom Sekuličem, Radom Trifunovičem, Slobodanom Subotičem, Gašperjem Okornom in drugimi. V Sloveniji s svojim delom prednjači Dejan Jakara. Tudi v mladih reprezentančnih selekcijah so trenerji, ki z delom, predanostjo ter strokovnostjo obetajo in opozarjajo nase.

Pipan povabil Sekulića

»Že lani smo se veliko pogovarjali o tem, da bi v delo članske reprezentance, ki po mojem mnenju spada v vrh evropske košarke, vključili več perspektivnih trenerjev, ki so v mlajših reprezentancah ali klubih opozorili nase in so željni učenja, dokazovanja in napredovanja. Članska reprezentanca je tista, ki tem trenerjem omogoča delo z najboljšimi košarkarji v Sloveniji. Prav je tako. Na ta način pridobimo vsi: trenerji naredijo korak naprej in se še bolje razvijajo, hkrati nam pomagajo pri delu na treningu. Danijel Radosavljević, selektor reprezentance do 19 let in Domen Zevnik, selektor reprezentance do 18 let, sta lepo sprejela izziv in se hitro vključila v delo,« se je selektor članskega moštva Slovenije Aleksander Sekulić ozrl na svežo kri v trenerskem štabu reprezentance, ki se pripravlja na eurobasket.