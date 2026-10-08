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Košarka

Šele drugo sezono igrajo v ligi, zdaj so podrle rekord celotnega ženskega športa

Košarkarice Golden State Valkyries navdušujejo na igrišču in zunaj njega. Njihove domače tekme so razprodane, moštvo pa je le še korak od finala lige WNBA.
Golden State Valkyries so redni del sezone končale z 32 zmagami in 12 porazi, kar je bil drugi najboljši izkupiček v ligi WNBA. FOTO: Thearon W. Henderson/AFP
Galerija
Golden State Valkyries so redni del sezone končale z 32 zmagami in 12 porazi, kar je bil drugi najboljši izkupiček v ligi WNBA. FOTO: Thearon W. Henderson/AFP
Blaž Potočnik
8. 10. 2026 | 20:02
3:49
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Košarkarice Golden State Valkyries pišejo zgodovino ženskega športa. Klub, ki v severnoameriški ligi WNBA nastopa šele drugo sezono, je po poročanju ameriškega portala Sportico postal prva ženska profesionalna športna ekipa na svetu, ki je v enem letu ustvarila več kot 100 milijonov dolarjev prihodkov.

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Kalifornijski klub je tako v izjemno kratkem času presegel mejnik, ki ga doslej ni uspelo doseči nobeni ženski športni ekipi. Že v krstni sezoni 2025 so Valkyries ustvarile rekordnih 78 milijonov dolarjev prihodkov, letos pa so to številko presegle še pred začetkom končnice.

V dveh sezonah razprodali prav vse domače tekme

Velik del uspeha gre pripisati izjemnemu zanimanju navijačev. Košarkarice so znova razprodale vseh 22 domačih tekem rednega dela sezone, v dvorani Chase Center v San Franciscu pa si jih je v povprečju ogledalo 18.064 gledalcev. S tem so drugo leto zapored vodile v ligi WNBA tako po povprečni kot skupni obiskanosti.

»Lanska sezona ni bila filmska premiera. Bila je šele prvi korak,« je za Sportico dejala predsednica kluba Jess Smith, ki poudarja, da je bilo treba po uspešnem začetku še naprej vlagati v razvoj organizacije.

Klub je zato število zaposlenih povečal za 40 odstotkov, oddelek za trženje pa podvojil. Zanimanje za tekme je tolikšno, da sedeži neposredno ob igrišču dosegajo ceno 1500 dolarjev na tekmo.

»Ko smo lani predstavili ekipo, je bil odziv izjemen. Toda način, kako so nas navijači podprli v drugi sezoni, je nekaj posebnega. Nismo si mislili, da je to mogoče, a pokazali so še več strasti, energije in občutka pripadnosti,« je Smith dejala ob koncu rednega dela sezone.

Za projektom stojijo tudi lastniki moštva Golden State Warriors iz lige NBA na čelu z Joejem Lacobom, ki so leta 2023 za vstop nove ekipe v ligo WNBA odšteli 50 milijonov dolarjev.

Vrednost kluba je medtem močno narasla. Ameriška televizijska mreža CNBC jo je letos ocenila na milijardo dolarjev, s čimer so Valkyries postale najvrednejša ženska športna ekipa na svetu.

Le še zmaga do finala

Poslovne uspehe pa spremljajo tudi odlične predstave na parketu. Pod vodstvom trenerke Natalie Nakase so Valkyries redni del sezone končale z 32 zmagami in 12 porazi, kar je bil drugi najboljši izkupiček v ligi.

V prvem krogu končnice so izločile Dallas Wings, zdaj pa so na pragu prve uvrstitve v finale. Na drugem polfinalnem obračunu so premagale Las Vegas Aces s 83:81 in v seriji na tri zmage povedle z 2:0.

Najboljša strelka zmagovalk je bila Tiffany Hayes z 21 točkami, Gabby Williams jih je dodala 20. Odločilna je bila tudi trojka Veronice Burton v zadnji minuti, s katero so domačinke znova prevzele vodstvo.

Če bi se košarkarice Golden State uvrstile v finale, bi skupni bruto prihodki kluba v letošnjem letu po oceni Sportica lahko presegli celo 130 milijonov dolarjev.

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