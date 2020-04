Šele maja o nadaljevanju NBA

Ljubljana

Komisar NBA Adam Silver ima vse vajeti v svojih rokah. FOTO: AFP

, najsijajnejši slovenski dvojec v najboljši košarkarski ligi na svetu, in, še lep čas ne bodo okusili tekmovalnosti. Komisar lige NBAje sporočil, da še ne bo odločitve o tem, kako oziroma če sploh nadaljevati boj za prvaka vse do maja. Vodstvo lige je zaradi pandemije novega koronavirusa 11. marca kot eno prvih večjih ameriških tekmovanj prekinilo sezono 2019/20.»Liga NBA se ne bo nadaljevala v kratkem. Vsaj do konca aprila ne bo nobene odločitve. In pri tem ne mislim, da jo boste nujno dočakali 1. maja,« je dejal Silver v pogovoru za ligo NBA.Vodstvo lige je le malo pred načrtovanim začetkom končnice prekinilo prvenstvo NBA, potem ko je košarkar Utah Jazzpostal prvi igralec lige, pozitiven na virus sars-cov-2.»Ta čas razmišljamo o vseh možnih scenarijih, kako nadaljevati prvenstvo. A če sem iskren, imamo enostavno premalo informacij, kje bomo čez nekaj tednov, da bi lahko sprejemali kakršne koli odločitve,« je še dejal Silver.Na vprašanje, če je eden od teh scenarijev tudi razglasiti ob prekinitvi najboljšo ekipo za prvaka, je odvrnil: »Za zdaj nismo sprejeli še nobene odločitve. Enostavno nimamo dovolj informacij. Ne vemo, ali bomo skušali sezono nadaljevati z rednim delom ali bomo šli takoj v končnico, niti tega, ali jo bomo sploh končali.«