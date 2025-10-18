Selektor evropskih prvakov je zapustil bolnišnico lažji za 16 kilogramov

Selektor nemške košarkarske reprezentance Španec Alex Mumbru je zadnjih več kot mesec dni preživel v bolnišnici, kamor so ga hospitalizirali zaradi vnetja trebušne slinavke. Po več kot štirih tednih je zapustil bolnišnico in je na poti okrevanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Izgubil naj bi kar 16 kilogramov.

»Počutim se bolje. Danes grem končno domov, nič več bolnišnice!«, je v petek tabloid Bild citiral osebno sporočilo nekdanjega španskega košarkarja.

Šestinštiridesetletni Mumbru je bil dva dni pred začetkom evropskega prvenstva sprejet v bolnišnico v Tampereju na Finskem in je moral zaradi pankreatitisa ostati v bolniški postelji pet noči. Takoj po prvenstvu je Mumbru 15. septembra odpotoval v Španijo, kjer je v Barceloni nadaljeval zdravljenje.

»V bolnišnici moram ostati skupno tri tedne, da si ustrezno opomorem. To je težko,« je nekaj dni po sprejemu povedal Mumbru. Obdobje se je še podaljšalo.

Po poročanju španskega časopisa Mundo Deportivo je trener znatno shujšal. Za zdaj še ni znano, ali si bo Mumbru dovolj opomogel pred tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Izraelu v Neu-Ulmu 28. novembra.

Glavni trener je zaradi bolezni izpustil celoten skupinski del EP, zato je trenersko mesto prepustil pomočniku Alanu Ibrahimigiću. Ko se je Mumbru v osmini finala vrnil na klop, je bilo vidno, da ga je bolezen povsem izčrpala, saj je imel ves čas bolečine.

Treniranje je predal Ibrahimigiću, ki je Nemčijo na koncu popeljal do njenega drugega naslova evropskega prvaka po letu 1993 z zmagami nad Slovenijo, Finsko in Turčijo.

Mumbru je kot košarkar igral za Joventut, Real Madrid in Bilbao ter osvojil odličja s špansko reprezentanco, pred prihodom na nemško klop, ko je leta 2024 zamenjal Kanadčana Gordona Herberta, pa je vodil Bilbao in Valencio.