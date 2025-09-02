Selektor izpostavil dva junaka, glavno je, da potujejo v Rigo

Slovenski košarkarji bodo vsaj še do tega konca tedna del evropskega prvenstva. Po zmagi nad Islandijo je že jasno, da bodo igrali v osmini finala, četrtkova tekma z Izraelom pa bo določila, na katerem mestu bodo Slovenci končali skupinski del tekmovanja. V igri je še vedno tretje mesto, s katerim bi se izognili favorizirani Grčiji.

Aleksander Sekulić, selektor: »Vedeli smo, da nas čaka zahtevna reprezentanca, ki ima veliko srce in ki nikoli ne odneha. Vztrajali smo pri svoji igri, čeprav so oni v drugem polčasu zadeli ogromno težkih metov za tri točke. Čestitam jim, kako so danes odigrali. To je bila brez dvoma njihova najboljša predstava na tem prvenstvu. Za nas so bili pravi izziv in vesel sem, da smo prišli do zmage, ki nas pelje v Rigo. Lepo je videti, da so ostali fantje stopili v ospredje, ko je imel Luka Dončić težave z osebnimi napakami. Pohvaliti moram prav vse, še posebej pa Alekseja Nikolića in Roka Radovića, ki sta bila uspešna v napadu, hkrati pa sta v obrambo vnesla veliko energije.«

Aleksej Nikolić: »Islandije na tem prvenstvu ni nihče nadigral in tudi proti nam je prikazala odlično tekmo in izjemno borbenost ter nepopustljivost. Morali smo dati vse od sebe, da smo prišli do načrtovane zmage. Zadnje minute smo odigrali zelo kolektivno in vsak je prispeval svoj delež k zmagi. Zdaj smo v Rigi, a pred nami je še ena tekma, ki je zelo pomembna za nadaljevanje tekmovanja.«