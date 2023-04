Selektor se ni premislil, Nike Barič ni na seznamu

Grk Georgios Dikaiulakos, selektor slovenske ženske reprezentance, je objavil seznam petnajstih kandidatk za nastop na evropskem prvenstvu, ki se bo čez 48 dni začelo v naši državi. Med njimi po nedavnih zapletih ni Nike Barič, ekipa se bo v okrnjeni zasedbi zaradi krajšega odmora nekaterih po klubskih sezonah zbrala prihodnjo sredo v Ljubljani.

Slovenke bodo na domačem evropskem prvenstvu v Stožicah igrale v skupini C skupaj z Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo. Do prvih uradnih obveznosti, ki sledijo dva dneva pred začetkom prvenstva, bodo predvidoma opravile 37 dni priprav. Poleg Ljubljane bodo izbranke selektorja Dikaiulakosa vadile še v Zrečah, Podčetrtku in Mariboru.

Edina novinka je osemnajstletna Hana Ivanuša, v tej sezoni najboljša strelka in skakalka ljubljanske Ježice. Na selektorjevem seznamu so še Tina Cvijanovič, Blaža Čeh, Lea Debeljak, Zala Friškovec, Tina Jakovina, Mojca Jelenc, Gala Debeljak, Aleksandra Krošelj, Eva Lisec, Teja Oblak, Eva Rupnik, Maruša Seničar, Ajša Sivka in Zala Šrot. Ta čas še ni znano, katera naturalizirana košarkarica bo članica reprezentance.

Na prvi zbor z zamudo

»Misija, ki jo v zadnjih dveh letih tako nestrpno pričakujemo, je končno pred nami. Vsi člani reprezentance komaj čakamo začetek priprav na EP. Veseli me, da imajo reprezentantke za seboj dobro klubsko sezono in bodo reprezentančno akcijo pričakale v dobri formi. Nekaj uvodnih dni še ne bomo vadili v polni zasedbi, saj nekatere igralke potrebujejo malo dodatnega počitka, a že v drugi cikel bomo zakorakali kompletni. Upam, da ostanemo zdravi in s polno vnemo še naprej gradimo filozofijo ekipe in naše igre,« je za Košarkarsko zvezo Slovenije povedal Dikaiulakos.

Selektor bo v Ljubljano prav tako kot še nekaj igralk prišel z nekajdnevno zamudo, saj ga v prihodnjih dneh čaka finalna serija italijanskega prvenstva, odsotna pa bo tudi njegova pomočnica Stiliani Kaltsidu.

Strokovni štab reprezentance ostaja nespremenjen. Selektorju bodo pomagali Kaltsidu, Tomaž Fartek in Gašper Sluga, za telesno pripravo bo skrbel Marko Dimnik, doktor reprezentance je Jošt Kokalj, fizioterapevtka Pia Pavlič, direktor reprezentance Matej Likar, tehnični vodja Enej Umek in predstavnik za odnose z javnostmi Grega Brezovec. Se pa v izbrano vrsto vrača Eva Komplet, ki je slovenski dres nosila na 28 uradnih tekmah. Tokrat v vlogi fizioterapevtke, za vsebine na družbenih omrežjih pa bo skrbel Kristjan Jurkošek.

Ekipe za 39. EP bodo v predtekmovanju razdeljene v štiri štiričlanske skupine. Dve bosta v Tel Avivu in dve v Ljubljani. Vse tekme v Sloveniji bodo v ljubljanski dvorani Stožice. Poleg dveh predtekmovalnih skupin bo v Ljubljani še celoten finalni del, od četrtfinala do velikega finala.