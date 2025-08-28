Selektor po prvi ničli: Dogajale so se milo rečeno čudne stvari

V slovenskem taboru so bili po porazu s Poljsko razočarani, a so pogled že usmerili k naslednjim tekmam.

Aleksander Sekulić, selektor: »Za nami je težka tekma pred polno dvorano domačih navijačev in tekmecem, ki je igral nad pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi. Tudi igralci Poljske, ki niso znani kot dobri strelci, so zadevali z vseh položajev in to celo tekmo. Odločilna je bila tretja četrtina, v kateri so se na parketu dogajale milo rečeno čudne stvari, ki se za nas niso dobro končale. Poljska je pobegnila na dvomestno razliko, tako prednost pa je proti razigranemu nasprotniku in bučni publiki težko nadoknaditi. Igralcem nimam česa zameriti, saj so se borili, pustili so srce na igrišču, a to danes ni bilo dovolj za zmago.«

FOTO: Fiba

Edo Murić: »Videli smo dobro tekmo pred polno dvorano in izjemno strelsko predstavo poljske reprezentance, ki je odigrala svojo daleč najboljšo tekmo to poletje. Ponosen sem na fante, saj so se trudili, borili vse do konca, a Poljska je bila danes boljša. Skupina je težka in upam, da bomo na naslednjih tekmah uspešnejši ter se prebili v izločilne boje.«