Šenčurjani so dolgo kazali zobe Cedeviti Olimpiji

Drugi dan četrtfinalnih bojev za košarkarski pokal Spar sta na sceno stopili najuspešnejši moštvi v zgodovini tekmovanja, 20-kratna zmagovalka Cedevita Olimpija in trikratna Krka, toda tekmi sta bili bolj izenačeni kot večer poprej. Še posebej drago so kožo prodali Šenčurjani



Olimpijin trener Jurica Golemac je imel precej dela že pred gostovanjem pri šesti zasedbi uvodnega dela DP, saj je moral v skladu s predpisi slovenskih tekmovanj med svojimi sedmimi tujimi košarkarji izluščiti četverico s pravico nastopa. Zunaj moštva so ostali branilec Dominic Artis ter centra Andrija Stipanović in Maik Zirbes, zato pa je debitiral Ivan Marinković, ki ima tudi slovenski potni list in je zamudil prestopni rok v ligi ABA. Ljubljančani so po izgubljenem prvem polčasu dodali plin in 23. minuti vodili s 60:53, toda na končno odločitev je bilo potrebno počakati do zadnjih dveh minut, saj je bil Šenčur GGD v igri še pri rezultatu 74:79.



Prej si je zmago zagotovila Krka, ki je po zaostanku z 41:42 zasenčila polzelske Hopse v drugi (25:18) in tretji četrtini (29:15) ter v 30. minuti vodili s 77:56.



Jutri bosta že na sporedu povratni tekmi Koper Primorska – Rogaška (ob 18. uri, na prvi tekmi 82:62) in Helios Suns – Šentjur (19; 67:60).