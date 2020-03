Serena iz osame: Na robu sem (VIDEO)

New York

Tenis zamrznjen do junija

- Najboljša teniška igralka na svetuje priznala, da se težko sooča s samoizolacijo zaradi koronavirusa. Dobitnica 23 naslovov za grand-slam je pred dobrim tednom na instagramu sporočila, da načrtuje mesec in pol preživeti doma s svojo hčerko. Toda osamo vse težje prenaša.Na omrežju TikTok je 38-letna Serena povedala: »Želim z vami deliti svoje izkušnje s korono. Sprva sem si rekla, saj se to mene ne tiče. Ampak potem so odpovedali Indian Wells in sem si mislila: "Okej", bom pa izkoristila prosti čas. Toda potem so si odpovedi sledile in naposled načele moj notranji mir.«»Zdaj sem se družbeno izolirala za dolgo časa, verjetno vsaj še dva tedna od zdaj. Vsaka majhna stvar me razjezi. Na robu sem. Če kdo blizu mene kihne, ponorim. Ne družim se z nikomer, samo s hčerko. Zadnjič je kihnila, bila sem jezna in sem jo grdo pogledala. Dala sem ji tisto jezno Sereno. Potem sem bila žalostna. Spraševala sem se: Je kaj narobe z njo? Ali lahko kaj storim? V bistvu ne vem, kaj naj naredim. Namesto, da bi bila sproščena, sem v stresu,« je s sledilci svoje občutke delila Williamsova.Vsi teniški turnirji so odpovedani do junija. Odpadla je celotna sezona na pesku, Roland Garros naj bi priredili septembra po Wimbledonu in OP ZDA.Sereno Williams, poročeno s soustanoviteljem Reddita, pogosto premagajo čutstva. Leto zatem, ko je septembra 2017 rodila hčerko, je grdo užalila sodnika na OP ZDA in si prislužila kazen. Imela je močno poporodno depresijo in se kot Jehovova priča posvetila veri.