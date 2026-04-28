Košarka

Serija s Houstonom se tudi za Dončića razpleta popolno

Košarkarji Los Angeles Lakers se iz Teksasa vračajo z zmago in porazom, a LeBron James opozarja, da popuščanje v ritmu ne pride v poštev.
Austin Reaves bo kmalu znova med aktivnimi košarkarji, Luka Dončić bo še malo počakal. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Nejc Grilc
28. 4. 2026
Po uspešnem koncu tedna v Houstonu je uvrstitev v drugi krog končnice za Los Angeles Lakers le še formalnost. Z njo bi veljalo opraviti čim prej in v rezervoarju veteranov prihraniti nekaj dodatnega goriva, bogata zgodovina lige NBA pa je jasna: zaostanka z 0:3 v ligi NBA ni nadoknadil še nihče. Po čudežnem zasuku na tretji tekmi je konjenici zmanjkalo moči za rekordno 13. »metlo«, nekoliko daljša serija pa lahko Luki Dončiću in Austinu Reavesu pri okrevanju pride še kako prav. Za boj z odlično, a ne nepremagljivo Oklahomo bodo potrebovali vse razpoložljive sile.

Na poti rehabilitacije je Dončić storil še en velik korak

Odpor ne prav žilavega Houstona je bil na tretji tekmi zlomljen. Brez poškodovanega Kevina Duranta so bili 30 sekund pred koncem tekme pred zmago, imeli so šest točk naskoka in žogo v svojih rokah. Sledilo je pol minute za košarkarsko zgodovino, v režiji Jamesa, Luka Kennarda in Marcusa Smarta so Jezerniki najprej izsilili podaljšek, nato pa še zmago, ki jim praktično že zagotavlja uvrstitev v drugi krog končnice. Nobeno moštvo v dosedanjih 154 primerih še ni nadoknadilo zaostanka z 0:3 v seriji, le štiri so izsilila sedmo tekmo, napredovalo ni nobeno.

Obupani Houston je na četrti tekmi le pokazal nekaj zmagovalne miselnosti, predvsem pa unovčil sveže noge in boljšo regeneracijo mlajših nosilcev igre in Los Angeles na četrti tekmi (115:96) nadigral v vseh segmentih košarkarske igre. V oči bode 24 izgubljenih žog, sredi zadnje četrtine je trenerski štab obupal in nekaj igralnega časa so dobili tudi rezervisti Los Angelesa.

Na klopi je preventivno ostal le Reaves, ki je tik pred vrnitvijo na parket, okrevanje poteka dobro in na peti tekmi v domači dvorani bi lahko kot rezervist v igro Lakers prinesel novo dimenzijo. Tudi insajder mreže ESPN Shams Charania je potrdil, da bi se Reaves na peti tekmi lahko vrnil na parket. Tekma bo na sporedu skoraj natanko štiri tedne po poškodbi, začetna časovnica okrevanja je bila postavljena na 4 do 6 tednov.

»Borili smo se, a smo tudi odigrali slabo, predvsem pa so nas kaznovale izgubljene žoge. Pri tem moramo biti boljši, a ne bi rekel, da smo se predali. To moštvo kaže, kako žilavo je. Nikakor se ne bomo sprostili, dokler serija ni končana, to ne pride v poštev,« je bil James previden kljub zanesljivemu vodstvu, v podobnem tonu je tekmo ocenil tudi J. J. Redick: »Poznalo se nam je, da smo imeli veliko težav s prenašanjem žoge in prodiranjem v raketo, zato nismo imeli lahkih metov. Gremo naprej, šteje vsaka naslednja tekma.«

Kevin Durant je razburil javnost, ko na tretji tekmi ni sedel niti na klopi, na četrti pa se je vrnil k moštvu. FOTO: Tim Warner/AFP
Kevin Durant je razburil javnost, ko na tretji tekmi ni sedel niti na klopi, na četrti pa se je vrnil k moštvu. FOTO: Tim Warner/AFP

Oklahoma opravila nalogo

Košarkarji Oklahome so tudi na četrti tekmi premagali Phoenix in pometli s tekmeci. Tokrat so slavili s 131:122 in si priigrali (vsaj) slab teden dni dodatnega odmora, odvisno od dolžine serije med Los Angeles Lakers in Phoenixom. Pri Oklahomi je bil znova najboljši strelec Shai Gilgeous-Alexander z 31 točkami, Chet Holmgren jih je dodal 24 in 12 skokov.

Nikola Jokić ostaja v igri za naslov, oslabljeno Minnesoto je Denver na 5. tekmi premagal s 125:113 in znižal zaostanek na 2:3 v seriji. V težavah je Detroit, ki po porazu z 88:94 proti Orlandu zaostaja že z 1:3.

Poraz bodo v Los Angelesu hitro pometli pod preprogo, zdaj je treba nalogo v seriji s Houstonom dokončati brez nepotrebnih zapletov. Tridnevni podaljšek serije je za Dončića prišel kot naročen, v nedeljo je začel s treningi posameznih košarkarskih elementov v gibanju, a še ni nared za košarko s kontaktom, čaka ga vsaj še teden dni okrevanja. Reavesova poškodba se celi brez zapletov in bo nared, ko ga bodo v Los Angelesu potrebovali. V (za zdaj še) morebitnem drugem krogu končnice jih čaka dvoboj s prvaki iz Oklahome, v kolikor bi LA v četrtek dokončal delo, bi se konferenčni polfinale lahko začel že v nedeljo. 

Nekaj dodatnih dni premora bo dobro delo tudi prvim favoritom za naslov, ki imajo podobne težave kot LA. Jalen Williams je obnovil poškodbo zadnje stegenske mišice, naslednjič bodo stanje ocenili čez teden dni, za začetek druge runde pa skoraj zagotovo še ne bo nared. Brez 100-odstotnega Williamsa je napad Oklahome preveč odvisen od spretnosti Shaija Gilgeous-Alexandra in tu bi Los Angeles lahko iskal svoje priložnosti. Še prej jih v četrtek zjutraj (4.00) čaka peto dejanje serije s Houstonom, ki bo najverjetneje znova brez poškodovanega Duranta. 

Tekma Datum Ura/rezultat Kraj
LA Lakers - Houston Rockets 19. april 107:98 Los Angeles
LA Lakers - Houston Rockets 22. april 101:94 Los Angeles
Houston Rockets - LA Lakers 25. april 108:112 Houston
Houston Rockets - LA Lakers 27. april 115:96 Houston
LA Lakers - Houston Rockets 29. april 4.00 Los Angeles
Houston Rockets - LA Lakers 1. maj še ni znana Houston
LA Lakers - Houston Rockets 3. maj še ni znana Los Angeles

Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Profil

Kdo so trije mladi fantje, ki so kupili skoraj polovico podjetja Bugatti-Rimac

HOF Capital so ustanovili trije Egipčani leta 2016 nekaj let po prihodu v ZDA: danes upravljajo približno 12 milijard dolarjev sredstev.
Pija Kapitanovič 27. 4. 2026 | 08:03
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Pirc Musarjeva: To je storil tudi Pahor; oglasil se je Tonin

Predsednica republike: Vsak korak, ki sem ga v postopku predlaganja mandatarja naredila, je bil skrbno premišljen in prediskutiran z ustavnimi pravniki.
Peter Zalokar 26. 4. 2026 | 16:04
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
27. 4. 2026 | 15:48
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Razpoke četrte Janševe vlade tokrat razvidne že pred njenim imenovanjem

Polarizacija se krepi, politični sistem, namenjen njenemu brzdanju, pa posledično postaja vse bolj tog in neizprosen do začasnih večin.
Luka Lisjak Gabrijelčič 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
