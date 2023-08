Seznama košarkarjev za mundial ne bo sestavil le selektor

V nadaljevanju preberite:

Zgolj 17 dni je še ostalo do prvega nastopa slovenskih košarkarjev na letošnjem svetovnem prvenstvu in na srečo prevladuje mnenje, da jim bodo tekme z Venezuelo, Gruzijo in Zelenortskimi otoki v bržkone najlažji skupini F koristile kot podaljšek pripravljalnega obdobja. Odprtih vprašanj je namreč veliko, tako kadrovskih kot taktičnih in tehničnih, zato bodo vsem prišli prav dodatni dnevi do 1. septembra, ko se bo začel drugi, veliko zahtevnejši krog SP.

Komu bo pripadla vloga naturaliziranega centra? Bodo po poškodbah obeh udarnih krilnih centrov, Vlatka Čančarja in Eda Murića, zadostovali manjši posegi z nadomestnimi kandidati na tem igralnem položaju ali bodo potrebne temeljite rokade? Kako izboljšati obrambo, da ne bi šel v nič napadalni učinek, ki je kljub vsem težavam visok? Se lahko skupina izkušenih reprezentantov, ki so zaradi zdravstvenih tegob izgubili lep del klubske sezone, vrne v formo iz starih, dobrih časov?

