PREMIUM   D+   |   Košarka

Sezona lova na Luko Dončića je znova odprta

Slovenski zvezdnik je kljub trem zaporednim zmagam tarča kritik v ameriških medijih, ki dvomijo v njegov šampionski potencial. V petek dvoboj z Nikolo Jokićem.
Luka se z mediji redko spusti v polemike, tudi takrat, ko je tarča kritik z vseh strani, kot se dogaja v zadnjih dneh. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
Galerija
Luka se z mediji redko spusti v polemike, tudi takrat, ko je tarča kritik z vseh strani, kot se dogaja v zadnjih dneh. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
Nejc Grilc
5. 3. 2026 | 05:00
5:14
A+A-

Košarka v Los Angelesu ima posebne zakonitosti. Niti po tretji zmagi v nizu nemir ni potihnil, dvoboja z očitno nerealnimi pričakovanji LA Lakers ne bodo dobili. To velja tudi za Luko Dončića, napadalne simultanke in status prvega napadalnega orožja lige za medije v ZDA ni več dovolj, zdaj štejejo le še zmage. In teh se na računu Jezernikov v zadnjem obdobju ni nabralo dovolj, četudi Luka, LeBron James in Austin Reaves nenehno opozarjajo, da njihov čas šele prihaja. Da le ne bi prišel prepozno …

»Včasih moraš zmagati tudi, ko igraš slabo, tokrat je zagotovo bila takšna tekma. Borili smo se, ni bil to naš najboljši večer, a smo izvlekli zmago in to delajo dobra moštva,« si po 27 točkah, 10 skokih in tudi 7 izgubljenih žogah s potjo do 37. zmage v sezoni Luka ni belil glave. V zadnjih dneh kritikov njegove igre ne manjka, četudi daje vtis brezbrižnosti in odmaknjenosti, puščice Dončiću pridejo do živega.

Več iz teme

Luka DončićLiga NBAkošarkaLA LakersNikola JokićLos Angeles LakersNBAESPNStephen A. SmithDenver

Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za četrtek, 5. marec 2026

Zvezde danes prinašajo tako izzive kot priložnosti.
5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Umetna inteligenca

Meja med verodostojnim in ponarejenim je vse bolj zabrisana

Tehnološki razvoj prehiteva razvoj kritičnih veščin za komuniciranje v digitalnem svetu, opozarja profesor dr. Igor Vobič.
Saša Senica 5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Pomen hoje

Deset tisoč korakov? Pomembnejša je intenzivnost in moč

Študije kažejo, da že manj korakov prinaša koristi, a odločilni so zadihanost, raznolikost gibanja in mišična masa, poudarja Tadej Debevec.
Beti Burger 5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Podkast Moč politike

Plače, davki in zdravstvo: kje se najbolj razlikujejo Levica, NSi in SD

Bo treba k zdravniku kmalu z bančno in zdravstveno kartico hkrati? – Je Slovenija tik pred pokom davčnega balona?
Uroš Esih 5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Preventiva je najcenejša zdravstvena reforma, a jo vztrajno odlagamo

V starajoči se Evropi preventiva v zdravstvu ni moralna preferenca, predstavlja fiskalno razsodnost.
5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Pomen hoje

Deset tisoč korakov? Pomembnejša je intenzivnost in moč

Študije kažejo, da že manj korakov prinaša koristi, a odločilni so zadihanost, raznolikost gibanja in mišična masa, poudarja Tadej Debevec.
Beti Burger 5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Podkast Moč politike

Plače, davki in zdravstvo: kje se najbolj razlikujejo Levica, NSi in SD

Bo treba k zdravniku kmalu z bančno in zdravstveno kartico hkrati? – Je Slovenija tik pred pokom davčnega balona?
Uroš Esih 5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Preventiva je najcenejša zdravstvena reforma, a jo vztrajno odlagamo

V starajoči se Evropi preventiva v zdravstvu ni moralna preferenca, predstavlja fiskalno razsodnost.
5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
