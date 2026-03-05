Sezona lova na Luko Dončića je znova odprta

Košarka v Los Angelesu ima posebne zakonitosti. Niti po tretji zmagi v nizu nemir ni potihnil, dvoboja z očitno nerealnimi pričakovanji LA Lakers ne bodo dobili. To velja tudi za Luko Dončića, napadalne simultanke in status prvega napadalnega orožja lige za medije v ZDA ni več dovolj, zdaj štejejo le še zmage. In teh se na računu Jezernikov v zadnjem obdobju ni nabralo dovolj, četudi Luka, LeBron James in Austin Reaves nenehno opozarjajo, da njihov čas šele prihaja. Da le ne bi prišel prepozno …

»Včasih moraš zmagati tudi, ko igraš slabo, tokrat je zagotovo bila takšna tekma. Borili smo se, ni bil to naš najboljši večer, a smo izvlekli zmago in to delajo dobra moštva,« si po 27 točkah, 10 skokih in tudi 7 izgubljenih žogah s potjo do 37. zmage v sezoni Luka ni belil glave. V zadnjih dneh kritikov njegove igre ne manjka, četudi daje vtis brezbrižnosti in odmaknjenosti, puščice Dončiću pridejo do živega.