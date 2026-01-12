Sezona se je obrnila na glavo, sodniki so se poigrali z Dončićem

Januar v ligi NBA prinaša najbolj zgoščen spored tekem. Luka Dončić s soigralci na delu štirikrat v naslednjih šestih dneh.

V dvoboju igralcev, ki sta v prvem delu sezone najbolj navdušila navijače, se je Luki Dončiću sezona postavila na glavo. V trdem obračunu z Milwaukeejem je kot za stavo zadeval z razdalje, v raketi pa toliko težav v zadnjih mesecih še ni imel. »V tako dolgi sezoni bo prišla tudi takšna tekma, a me to sploh ne skrbi,« je svojega zvezdnika pomiril J. J. Redick, ki je bil kljub porazu (101:105) boljše volje kot v zadnjih tednih. Los Angeles Lakers znova tečejo po igrišču s pravim žarom, vodi jih prerojeni – in pomlajeni – LeBron James. Porazov, kot je bil sobotni z Milwaukeejem, se bo do aprilskega zaključka rednega dela nabralo še nekaj. Moštva v ligi NBA si z rezultatom ne belijo glave, bolj pomemben je način igre in ta je bil znova spodbuden. James v prvih dneh januarja igra kot na ...