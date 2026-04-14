Sezona št. 8 pod streho, Dončičeva glavna nagrada ostaja na mizi

Los Angeles Lakers so proti Utahu s 53. zmago sklenili redni del uspešne sezone. V nedeljo začetek končnice, stanje Dončića ostaja skrivnost.

Kar se je oktobra začelo kot neusmiljeni pol leta trajajoči maraton, je v zgodnjih ponedeljkovih urah dobilo epilog. V ligi NBA je nastopil čas za končnico, ki košarko povzdigne na novo raven in iz najboljših igralcev iztisne še več. V petem letnem času, kot dvobojem na izpadanje radi rečejo onstran Atlantika, Luka Dončić še posebej uživa, tudi letos sredi aprila še ne bo odšel na dopust. Kdaj bo nazaj, je neznanka, od katere je pri Jezernikih odvisno veliko, a tudi dotlej niso brez možnosti. LeBron James bo poskusil barko pripeljati mimo Houstonove pasti, sredi serije bi mu lahko na pomoč priskočila tudi prva zvezdnika. Ko se je v uvodnih dneh lanskega maja prva končnica Dončića v dresu Los Angeles Lakers končala z razočaranjem in bridkim opominom, da so daleč od elite v ligi NBA, je ...