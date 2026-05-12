Sezone za Dončića in Lakers je konec

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakers so še na četrti zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka.

Jezerniki so potrdili črno statistiko, da se v končnici lige NBA doslej še nobeni ekipi v zgodovini ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3 v dvoboju na štiri zmage. Tokrat jih je v upanju na podaljšanje sezone podpirala zvezdniška hollywoodska zasedba, vključno z Leonardom DiCapriom, Seanom Pennom in Eddiejem Murphyjem, ki se je zbrala ob igrišču v dvorani Crypto.com.

Na četrti tekmi so se bolje upirali, a vseeno izgubili s 110:115, kar bi lahko bila tudi zadnja tekma veličastne kariere prvega zvezdnika ameriške košarke, LeBrona Jamesa. Čeprav so dobili uvodno četrtino v domači dvorani, je branilec naslova z delnim izidom 17:0 v drugi četrtini prevzel pobudo. Vseeno se Jezerniki niso predali in so šli na odmor z zaostankom štirih točk. Nato so domači dobili tretjo četrtino in povedli pred zadnjim delom, vendar so bili gosti na krilih Shaia Gilgeous-Alexandra in njegovih 35 točk boljši ter kljub bolj tesnem obračunu zanesljivo zmagali še četrtič zaporedoma.

Zvezdniku Jamesu, ki ima 41 let, je po tej sezoni potekla pogodba in za zdaj še ni nakazal, ali namerava igrati v NBA tudi v svoji 24. sezoni. Današnji poraz je tudi konec zadnjega poskusa ikone ameriške košarke za peti naslov prvaka lige NBA. Oklahoma se bo za mesto v finalu lige NBA pomerila s San Antonio Spurs ali Minnesota Timberwolves. Ta polfinale je v zmagah izenačen na 2:2.

Cleveland poravnal izid

Cleveland Cavaliers pa še lahko upajo na uvrstitev v polfinale lige NBA, potem ko so na četrti tekmi polfinala vzhodne konference premagali Detroit Pistons s 112:103. Z zmago so konjeniki po uvodnih dveh porazih zdaj izenačili boj na štiri zmage na 2:2, peta tekma bo v sredo zvečer po lokalnem času v Detroitu.

S 43 točkami se je za domače najbolj izkazal Donovan Mitchell, ki je samo v drugem polčasu dosegel 39 točk. S tem je izenačil tudi rekord končnice NBA po številu točk v enem polčasu. James Harden je k zmagi dodal 24 točk in 11 podaj. »Poskušal sem narekovati ritem napada, česar v prvem polčasu nisem storil. Med odmorom sem prišel k svojim fantom in jim rekel, da je odločitev moja,« je po rekordu dejal Mitchell. »V drugem polčasu sem nato poskušal nekaj povedati.«

Caris LeVert je za Detroit dosegel osebni rekord sezone s 24 točkami. Cade Cunningham jih je zbral 19 in prvič to sezono na 11 tekmah končnice tekmo končal z manj kot 20 točkami, Tobias Harris pa je dodal 16 točk.