  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Sezone za Dončića in Lakers je konec

Los Angeles Lakers so na četrti tekmi serije z Oklahomo utrpeli še četrti poraz. Grom se je veselil tesne zmage.
Chet Holmgren je prispeval 16 točk in devet skokov. FOTO: Luke Hales/Getty Images Via AFP
Galerija
Chet Holmgren je prispeval 16 točk in devet skokov. FOTO: Luke Hales/Getty Images Via AFP
T. E., STA
12. 5. 2026 | 07:28
12. 5. 2026 | 08:01
3:40
A+A-

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakers so še na četrti zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka.

image_alt
Lov za novim Dončićem ali Wembanyamo je preveč vabljiv

Jezerniki so potrdili črno statistiko, da se v končnici lige NBA doslej še nobeni ekipi v zgodovini ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3 v dvoboju na štiri zmage. Tokrat jih je v upanju na podaljšanje sezone podpirala zvezdniška hollywoodska zasedba, vključno z Leonardom DiCapriom, Seanom Pennom in Eddiejem Murphyjem, ki se je zbrala ob igrišču v dvorani Crypto.com.

Na četrti tekmi so se bolje upirali, a vseeno izgubili s 110:115, kar bi lahko bila tudi zadnja tekma veličastne kariere prvega zvezdnika ameriške košarke, LeBrona Jamesa. Čeprav so dobili uvodno četrtino v domači dvorani, je branilec naslova z delnim izidom 17:0 v drugi četrtini prevzel pobudo. Vseeno se Jezerniki niso predali in so šli na odmor z zaostankom štirih točk. Nato so domači dobili tretjo četrtino in povedli pred zadnjim delom, vendar so bili gosti na krilih Shaia Gilgeous-Alexandra in njegovih 35 točk boljši ter kljub bolj tesnem obračunu zanesljivo zmagali še četrtič zaporedoma. 

Zvezdniku Jamesu, ki ima 41 let, je po tej sezoni potekla pogodba in za zdaj še ni nakazal, ali namerava igrati v NBA tudi v svoji 24. sezoni. Današnji poraz je tudi konec zadnjega poskusa ikone ameriške košarke za peti naslov prvaka lige NBA. Oklahoma se bo za mesto v finalu lige NBA pomerila s San Antonio Spurs ali Minnesota Timberwolves. Ta polfinale je v zmagah izenačen na 2:2.

Cleveland poravnal izid

Cleveland Cavaliers pa še lahko upajo na uvrstitev v polfinale lige NBA, potem ko so na četrti tekmi polfinala vzhodne konference premagali Detroit Pistons s 112:103. Z zmago so konjeniki po uvodnih dveh porazih zdaj izenačili boj na štiri zmage na 2:2, peta tekma bo v sredo zvečer po lokalnem času v Detroitu.

S 43 točkami se je za domače najbolj izkazal Donovan Mitchell, ki je samo v drugem polčasu dosegel 39 točk. S tem je izenačil tudi rekord končnice NBA po številu točk v enem polčasu. James Harden je k zmagi dodal 24 točk in 11 podaj. »Poskušal sem narekovati ritem napada, česar v prvem polčasu nisem storil. Med odmorom sem prišel k svojim fantom in jim rekel, da je odločitev moja,« je po rekordu dejal Mitchell. »V drugem polčasu sem nato poskušal nekaj povedati.«

Caris LeVert je za Detroit dosegel osebni rekord sezone s 24 točkami. Cade Cunningham jih je zbral 19 in prvič to sezono na 11 tekmah končnice tekmo končal z manj kot 20 točkami, Tobias Harris pa je dodal 16 točk.

Premium
Novice  |  Slovenija
Reportaža

Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Javno mnenje

Kakšen bi bil izid, če bi volili še enkrat?

Obe vodilni stranki sta pridobili v primerjavi z aprilskim merjenjem, kaže Barometer. Delež neopredeljenih ostaja razmeroma majhen.
Barbara Hočevar 11. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Državni zbor

Interventni zakon potrjen, Bratuškova: Ljudje naj se na žalost pripravijo

V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Nataša Avšič Bogovič iz Svobode izvoljena za podpredsednico DZ.
11. 5. 2026 | 19:47
Preberite več
Premium
Nedelo
Bono

Kljub milijonom oboževalk je vedno ljubil le njo

Zgodba o frontmanu skupine U2 je filmska. Nesrečni fant, ki se ni znal sprijazniti z veliko izgubo, je rešitev našel v glasbi in z njo navdušil milijone.
Agata Rakovec Kurent 10. 5. 2026 | 17:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Sašo Šmigić, Generali Investments

Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Umetna inteligenca

Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več

Več iz teme

Los Angeles LakersLuka DončićOklahoma City ThunderLiga NBA

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Naša kinolestvica: Hudičevka in Michael pred vsemi novostmi

Štiri novosti med deseterico, a vrh ostaja enak prejšnjemu vikendu.
12. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bitka za raj

Adžunu Ilidžaliju se nasmiha jackpot vreden najmanj 140 milijonov evrov

Hull, moštvo turškega vlagatelja pri Mariboru, je v kvalifikacijah za uvrstitev v premier league izločilo Millwall. Finale bo 23. maja na Wembleyju.
12. 5. 2026 | 07:50
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dua Lipa toži Samsung zaradi uporabe njene podobe na tv embalaži

Britanska pevka trdi, da je podjetje večkrat zavrnilo njene zahteve po prenehanju uporabe njene fotografije, in zahteva okoli 13 milijonov evrov odškodnine.
12. 5. 2026 | 07:32
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Sezone za Dončića in Lakers je konec

Los Angeles Lakers so na četrti tekmi serije z Oklahomo utrpeli še četrti poraz. Grom se je veselil tesne zmage.
12. 5. 2026 | 07:28
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pesem Evrovizije

Največji bojkot v sedemdesetletni zgodovini

S prvim polfinalnim večerom se na Dunaju začenja najbolj kontroverzen Eurosong v zgodovini.
Agata Rakovec Kurent 12. 5. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dua Lipa toži Samsung zaradi uporabe njene podobe na tv embalaži

Britanska pevka trdi, da je podjetje večkrat zavrnilo njene zahteve po prenehanju uporabe njene fotografije, in zahteva okoli 13 milijonov evrov odškodnine.
12. 5. 2026 | 07:32
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Sezone za Dončića in Lakers je konec

Los Angeles Lakers so na četrti tekmi serije z Oklahomo utrpeli še četrti poraz. Grom se je veselil tesne zmage.
12. 5. 2026 | 07:28
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pesem Evrovizije

Največji bojkot v sedemdesetletni zgodovini

S prvim polfinalnim večerom se na Dunaju začenja najbolj kontroverzen Eurosong v zgodovini.
Agata Rakovec Kurent 12. 5. 2026 | 07:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

GigaSfera, nova Telemachova zgodba o povezanosti

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo