SGA ob zmagi Oklahome dokazal, da je nagrada MVP pristala v pravih rokah

V ligi NBA potekajo odločilne tekme končnice prvenstva, eno izmed najbolj pričakovanih bijeta San Antonio Spurs in Oklahoma City Thunder. V petek zvečer je domača Oklahoma preživela trenutke slabosti s pomembno zmago s 123:108. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 26 točk, njegova ekipa je povedla z 2:1 v boju na štiri zmage v finalu zahodne konference lige NBA.

Dvakratni najkoristnejši igralec lige, Gilgeous-Alexander, je znova vodil dominantno vsestransko ofenzivno predstavo aktualnih prvakov. Pri tem pa se je lahko oprl tudi na pomoč rezervnih igralcev. Štirje igralci s klopi so dosegli dvomestno število točk in prispevali odločilen delež za dragoceno zmago v gosteh.

Jared McCain je bil najboljši strelec prerijskega groma s klopi s 24 točkami, Jaylin Williams pa je zadel pet trojk in prispeval 18 točk.

Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je bil najboljši strelec San Antonia s 26 točkami, Devin Vassell pa jih je dodal 20.

Trener groma Mark Daigneault je pohvalil mirnost in osredotočenost svoje ekipe v ključnih trenutkih tekme, potem ko so se vrnili iz zaostanka 15 točk: »Videlo se je, da so bili zelo pripravljeni na boj in so nam že zelo zgodaj vsilili svoj način igre. Ampak mislim, da smo pokazali veliko mirnost ter da smo razumeli 48-minutno naravo igre.«

Šlo je za še en napet obračun starih znancev v zahodni konferenci. Teksaške ostroge so izkoristile prednost domačega terena ter že na začetku povsem zasenčile prvake z vrhunskimi potezami, ko je San Antonio v nekaj minutah po začetku tekme povedel s kar 15:0.

Ostroge so v vrste gostov zasejale paniko, štab Oklahome se je moral odzvati in na hitro na novo razporediti ekipo, zapolniti vrzeli ter jih vrniti v boj. Operacija je uspela, v začetku druge četrtine so gostje zmanjšali zaostanek na 29:31, preden je na parketu Gilgeous-Alexander s trojko gostom prinesel vodstvo in dokazal, zakaj je znova MVP rednega dela NBA.

Oklahoma City je nato ob odmoru povedla s 58:51, zahvaljujoč tudi 10 točkam Ajaya Mitchella in Alexa Carusa.

Čustva so dosegla vrelišče v začetku tretje četrtine, ko je Mitchell porinil Stephona Castla, ko je branilec ostrog metal na koš. Castle je zdrsnil z igrišča, soigralec Devin Vassell pa se je nato sprl z Mitchellom, kar je spožilo prepir, ki so se ga udeležili malodane vsi na igrišču in ob igrišču.

Prepir v tretji četrtini je sprožil prekršek nad Stephonom Castleom, ko je metal na koš. FOTO: Scott Wachter/Reuters Connect

Od takrat se je gostom v zadnji četrtini odprl met in Thunder je ohranil udobno prednost, zmaga ni bila več ogrožena.

»Na začetku tekme smo bili res ostri, a očitno nismo vzdržali tako intenzivnega tempa,« je po tekmi dejal trener Spurs Mitch Johnson. »Jasno je, da način, kako smo začeli, ni bilo mogoče ohranjati dlje časa, igrali smo zelo hitro, nato smo sčasoma zmanjšali obrate. Najti moramo način, kako čim dlje vzdrževati visok ritem igre.«

Četrta tekma serije na štiri zmage bo v noči na ponedeljek, prav tako v San Antoniu, preden se bo konferenčni finale spet preselil v Oklahomo.

Zmagovalec bo v velikem finalu igral z najboljšim iz finalnega obračuna na vzhodu. New York Knicks vodijo z 2:0 proti Cleveland Cavaliers.