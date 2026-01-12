  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    SGA Oklahomo popeljal do nove zmage, Ant-Man prekosil Wembanyamo

    Zasedba iz Oklahome je s tem izboljšala najboljši izkupiček v ligi, trenutno njeno razmerje zmag in porazov znaša 33-7.
    SGA letos v povprečju dosega kar 31,9 točke na tekmo. FOTO: Alonzo Adams/Reuters Connect
    Galerija
    SGA letos v povprečju dosega kar 31,9 točke na tekmo. FOTO: Alonzo Adams/Reuters Connect
    L. Š., STA
    12. 1. 2026 | 08:20
    12. 1. 2026 | 08:29
    3:47
    A+A-

    Najbolj koristen igralec (MVP) minule sezone v košarkarski ligi NBA Shai Gilgeous-Alexander je v noči na ponedeljek branilce naslova iz Oklahoma Cityja popeljal do zmage proti Miamiju s 124:112, medtem ko je Minnesota na krilih Anthonyja Edwardsa po pravem preobratu v zadnjih minutah ukanila San Antonio s 104:103.

    Gilgeous-Alexander je dosegel 29 točk ter dodal osem asistenc in pet skokov za domačo zmago proti floridskemu tekmecu. Zasedba iz Oklahome je s tem izboljšala najboljši izkupiček v ligi, trenutno njeno razmerje zmag in porazov znaša 33-7.

    image_alt
    Sezona se je obrnila na glavo, sodniki so se poigrali z Dončićem

    »V obrambi smo igrali zbrano in dobro zaustavili napade Miamija, ob tem pa izpeljali številne protinapade in dosegali lahke točke,« je po zmagi med drugim dejal Aaron Wiggins.

    Jalen Williams je za zmago prispeval 18 točk, Chet Holmgren pa 16 točk in devet skokov. Pri Miamiju je bil najučinkovitejši Andrew Wiggins s 23 točkami.

    Minnesota je le dan po porazu v Clevelandu pred domačimi gledalci ugnala San Antonio, odločilni koš pa je 16,8 sekunde pred koncem dosegel Edwards. "Ant-Man" je zbral 23 točk, Donte DiVincenzo jih je dodal 19, rezervist Naz Reid 17 točk in 11 skokov, Francoz Rudy Gobert pa je pod košema pobral 14 žog.

    Dvoboj velikanov Rudyja Goberta in Victora Wembanyame. FOTO: Jesse Johnson/Reuters Connect
    Dvoboj velikanov Rudyja Goberta in Victora Wembanyame. FOTO: Jesse Johnson/Reuters Connect

    Francoz Victor Wembanyama je bil s 29 točkami najboljši strelec ostrog, a visokorasli francoski zvezdnik in De'Aaron Fox sta v zadnjih sekundah zgrešila meta za vodstvo oziroma zmago.

    V zahodni konferenci je v vodstvu Oklahoma City (33-7), na drugem mestu pa je San Antonio (27-12). Sledijo jim Denver (26-13), Minnesota (26-14) in Los Angeles Lakers (23-13), kjer igra slovenski zvezdnik Luka Dončić. Slovito zasedbo iz mesta angelov v noči na torek čaka lokalni obračun v gosteh proti Sacramentu, ki je doslej dosegel devet zmag in doživel 30 porazov.

    Philadelphio od zmage ločilo 0,8 sekunde 

    V noči na ponedeljek je bila izjemno napeta tekma v Torontu, kjer je kanadska ekipa po pravi srhljivki ugnala Philadelphio s 116:115, odločilno točko pa je 0,8 sekunde pred koncem prvega podaljška s črte za proste mete dosegel Scottie Barnes. Slednji je skupno dosegel 31 točk, pri gostujočih pa je bil najbolj razpoložen Tyrese Maxey z 38 točkami.

    Jalen Brunson je za zmago New Yorka proti Portlandu s 123:114 dosegel 26, O.G. Anunoby pa 24 točk. Pri gostih, ki so pred domačo tekmo s kratkohlačniki nanizali pet zmag, je bil najboljši Deni Avdija s 25 točkami.

    Aaron Gordon je za zmago Denverja proti Milwaukeeju s 108:104 dosegel 23 točk, najbolj učinkovit igralec koloradske zasedbe pa je bil Tim Hardaway Jr., ki je po prihodu s klopi za zmago prispeval 26 točk. Pri gostih se je izkazal Grk Giannis Antetokounmpo z 31 točkami, 11 podajami in osmimi skoki.

    V vzhodni konferenci je v vodstvu Detroit (28-10), tik za njim sta New York (25-14) in Boston (24-14).

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Sezona se je obrnila na glavo, sodniki so se poigrali z Dončićem

    Januar v ligi NBA prinaša najbolj zgoščen spored tekem. Luka Dončić s soigralci na delu štirikrat v naslednjih šestih dneh.
    Nejc Grilc 12. 1. 2026 | 05:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Zaradi Dončića je izgubil živce, za poskus napada se bo hladil

    Nemški košarkar Dennis Schroder je izgubil živce po nedavni zmagi Los Angeles Lakers proti Sacramentu in poizkušal obračunati z Luko Dončićem.
    Nejc Grilc 11. 1. 2026 | 07:25
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Aba

    Presenetljiv poraz Cedevite Olimpije na Dunaju, ostaja prva na lestvici

    Cedevita Olimpija je v 14. krogu košarkarske lige Aba klonila v dvoboju s tamkajšnjo Vienno. Ostajajo vodilni na lestvici.
    10. 1. 2026 | 21:26
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Ko Dončić in LeBron dosežeta povprečje, so Lakers nepremagljivi

    LeBron James z izbranimi besedami govori o slovenskem zvezdniku, žal mu je izgubljenega poletja in dragocenih treningov.
    Nejc Grilc 9. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Oklahoma City ThunderMinnesota TimberwolvesLiga NBAGiannis AntetokounmpokošarkaLos Angeles LakersLuka Dončić

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Kazenska preiskava proti predsedniku ameriške centralne banke

    Krivo naj bi bilo zavajanje ob dragi obnovi zgradbe v prestolnici Washington, Jerome Powell vidi politično vmešavanje v monetarne odločitve.
    Barbara Kramžar, Barbara Kramžar 12. 1. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Barbara Pešut: Smrtno sem že utrujena, a to me ohranja živo

    V teh letih se mi vračajo spomini na preteklost. Veste, nimam več dosti za izgubljati in pišem.
    Barbara Pešut 12. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanost za prihodnost

    Od živih stavb do večopravilnih domačih robotov

    Na eni strani vračanje k naravi, na drugi bodo roboti naši negovalci.
    12. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    BBC serija na TV Slovenija

    »V petem delu izgine vsa fasada,« pravi Katarina Čas

    Mini serija, triler in drama Divja češnja raziskuje in ironizira življenje privilegiranih družin.
    Vesna Milek 12. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odklop

    Meta v Avstraliji zaprla več kot pol milijona računov

    Nova avstralska zakonodaja prepoveduje družbena omrežja za otroke, mlajše od 16 let.
    12. 1. 2026 | 08:59
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanost za prihodnost

    Od živih stavb do večopravilnih domačih robotov

    Na eni strani vračanje k naravi, na drugi bodo roboti naši negovalci.
    12. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    BBC serija na TV Slovenija

    »V petem delu izgine vsa fasada,« pravi Katarina Čas

    Mini serija, triler in drama Divja češnja raziskuje in ironizira življenje privilegiranih družin.
    Vesna Milek 12. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odklop

    Meta v Avstraliji zaprla več kot pol milijona računov

    Nova avstralska zakonodaja prepoveduje družbena omrežja za otroke, mlajše od 16 let.
    12. 1. 2026 | 08:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oglašujte z vsebinami na naših portalih

    Želite povečati prepoznavnost vaše blagovne znamke? Želite prebuditi pozornost naših bralcev? Kreativna vsebina je korak v pravo smer.
    Promo Delo 21. 2. 2023 | 12:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo