Na MVP se je zgrnil plaz: Je največji igralec med košarkarji

Prvaki lige NBA iz Oklahome so v derbiju sredinega večera s 103:100 premagali New York Knicks, ki počasi prihajajo v pravo formo in letos načrtujejo naskok na prestol, na katerem sedi Grom iz Oklahome. Po tesnem porazu trener Newyorčanov Mike Brown ni želel kriviti sodnikov, vseeno pa je bil mnenja, da so močno vplivali na tekmo.

Pridružil vse večjemu številu kritikov, ki niso zadovoljni s sodniškim kriterijem, ko igrajo proti Oklahomi. Shai Gilgeous-Alexander v povprečju izvaja 9,2 prosta meta na tekmo in zaostaja le za Luko Dončićem, prste vmes pa imajo po mnenju Browna tudi sodniki: »Zelo težko ga je pokrivati, ob tem pa je najboljši igralec v ligi, nihče tako učinkovito in uspešno ne prodaja prekrškov sodnikom kot SGA. Kriterij ni tak, kot ga imajo za druge igralce.«

Browna je razburila akcija v prvem polčasu, ko je Shai kot tank priletel v Jalena Brunsona, a mu sodniki niso zapiskali tretje osebne napake, s katero bi bil v drugem močno omejen in bi vplivala na razplet srečanja. »Če že moram komentirati, bi rekel, da je to bila napaka, a pustimo sojenje,« je odmahnil prvi zvezdnik Kratkohlačnikov in poraza ni želel pogrevati.

Prvi je nad sojenjem proti Oklahomi negodoval trener Minnesote Chris Finch, v zadnjih tednih so se mu pridružili tudi drugi trenerji, ki si belijo glavo s tem, kako ustaviti odličnega Kanadčana. Knicks so sicer v zadnjih šestih sekundah tekme proti prvakom imeli na voljo dva meta za tri za podaljšek, a niso bili uspešni.

SGA je tudi letos kandidat za naziv MVP. Foto Vincent Carchietta/Reuters

Oklahoma je z 49 zmagami najboljše moštvo v ligi. V zahodni konferenci jih izzivajo tudi Los Angeles Lakers, ki bodo zjutraj ob 4.00 gostovali v Koloradu pri Denverju in Nikoli Jokiću.