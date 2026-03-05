  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Na MVP se je zgrnil plaz: Je največji igralec med košarkarji

V ligi NBA je vse več glavnih trenerjev nezadovoljnih zaradi igre Shaija Gilgeous-Alexandra, ki je mojster v izsiljevanju prekrškov.
Shai Gilgeous-Alexander je podobno kot Dončić mojster manipuliranja s sodniško piščalko. FOTO: Sam Hodde/AFP
Galerija
Shai Gilgeous-Alexander je podobno kot Dončić mojster manipuliranja s sodniško piščalko. FOTO: Sam Hodde/AFP
Nejc Grilc
5. 3. 2026 | 18:15
5. 3. 2026 | 18:38
2:18
A+A-

Prvaki lige NBA iz Oklahome so v derbiju sredinega večera s 103:100 premagali New York Knicks, ki počasi prihajajo v pravo formo in letos načrtujejo naskok na prestol, na katerem sedi Grom iz Oklahome. Po tesnem porazu trener Newyorčanov Mike Brown ni želel kriviti sodnikov, vseeno pa je bil mnenja, da so močno vplivali na tekmo. 

image_alt
Sezona lova na Luko Dončića je znova odprta

Pridružil vse večjemu številu kritikov, ki niso zadovoljni s sodniškim kriterijem, ko igrajo proti Oklahomi. Shai Gilgeous-Alexander v povprečju izvaja 9,2 prosta meta na tekmo in zaostaja le za Luko Dončićem, prste vmes pa imajo po mnenju Browna tudi sodniki: »Zelo težko ga je pokrivati, ob tem pa je najboljši igralec v ligi, nihče tako učinkovito in uspešno ne prodaja prekrškov sodnikom kot SGA. Kriterij ni tak, kot ga imajo za druge igralce.«

Browna je razburila akcija v prvem polčasu, ko je Shai kot tank priletel v Jalena Brunsona, a mu sodniki niso zapiskali tretje osebne napake, s katero bi bil v drugem močno omejen in bi vplivala na razplet srečanja. »Če že moram komentirati, bi rekel, da je to bila napaka, a pustimo sojenje,« je odmahnil prvi zvezdnik Kratkohlačnikov in poraza ni želel pogrevati.

Prvi je nad sojenjem proti Oklahomi negodoval trener Minnesote Chris Finch, v zadnjih tednih so se mu pridružili tudi drugi trenerji, ki si belijo glavo s tem, kako ustaviti odličnega Kanadčana. Knicks so sicer v zadnjih šestih sekundah tekme proti prvakom imeli na voljo dva meta za tri za podaljšek, a niso bili uspešni.

SGA je tudi letos kandidat za naziv MVP. Foto Vincent Carchietta/Reuters
SGA je tudi letos kandidat za naziv MVP. Foto Vincent Carchietta/Reuters

Oklahoma je z 49 zmagami najboljše moštvo v ligi. V zahodni konferenci jih izzivajo tudi Los Angeles Lakers, ki bodo zjutraj ob 4.00 gostovali v Koloradu pri Denverju in Nikoli Jokiću.

Premium
Šport  |  Košarka
Kritike slovenskega zvezdnika

Sezona lova na Luko Dončića je znova odprta

Slovenski zvezdnik je kljub trem zaporednim zmagam tarča kritik v ameriških medijih, ki dvomijo v njegov šampionski potencial. V petek dvoboj z Nikolo Jokićem.
Nejc Grilc 5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
LA Lakers – New Orleans Pelicans

Na spor je Dončić odgovoril na svoj način, trener navdušen (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so premagali New Orleans Pelicans s 110:101, potem ko jim je v zadnji četrtini uspel niz 22:4. Luka je tekmo končal s 27 točkami.
Nejc Grilc 4. 3. 2026 | 07:01
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Prvič izključen, še preden je odigral minuto za novo moštvo (VIDEO)

Košarkar Washington Wizards Trae Young je še vedno na stranskem tiru zaradi poškodbe, kljub temu pa si je v Washingtonu že prislužil prvo izključitev.
3. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Giannis nazaj, Curry ne, Harden z zlomljenim prstom, kaj pa Tatum?

V ligi NBA se navijači Milwaukeeja veselijo vrnitve Giannisa Antetokounmpa na parket, medtem ko bo Steph Curry še nekaj časa odsoten.
Nejc Grilc 3. 3. 2026 | 07:38
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Dončić dobil poseben obisk in odgovoril z neverjetno trojko (VIDEO)

Luka Dončić je bil osrednja figura ob zmagi Los Angelesa nad Sacramentom, ki tokrat ni imel nobenih možnosti. Obiskal ga je tudi Novak Đoković.
Nejc Grilc 2. 3. 2026 | 08:09
Preberite več
Oklahoma City ThunderLiga NBAShai Gilgeous-AlexanderLuka DončićNBANew York KnicksMike Brownsodniški kriterij

