Shawn Kemp je lovil tatu in streljal v samoobrambi

Shawn Kemp je po krajšem pridržanju zdaj že na prostosti, proti njemu pa ne bodo podali kazenske ovadbe, čeprav je blizu nakupovalnega središča v Tacomi južno od Seattla zgodaj popoldne streljal iz svojega avtomobila na drugo vozilo.

Kot se je izkazalo, je šlo za samoobrambo, o poškodbah pa ameriški mediji niso poročali. Triinpetdesetletni Kemp naj bi po tem, ko so mu iz avtomobila v torek zvečer odtujili več predmetov, tudi mobilni telefon znamke Apple, našel tatu, ko pa se je približal avtomobilu, v katerem je sedelo več oseb, so odjeknili streli.

»To ni bilo streljanje iz avtomobila (drive-by, op. a.), kot so poročali, dejanja gospoda Kempa pa so bila razumna in pravno nesporna,« je dejal tožilec o šestkratnem udeležencu tekme zvezd lige NBA in dolgoletnem članu ekipe Seattle SuperSonics.