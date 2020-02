Sijajni Dončić ob vrnitvi Dallas popeljal do zanesljive zmage

Dallas

Vedno na parketu

Tudi malce nogometa ne škodi. FOTO: Reuters

Vročica vztraja

je bil v dresu Dallasa po vrnitvi na parket po poškodbi gležnja ključni mož ob visoki zmagi s 130:111 proti Sacramento Kings v severnoameriški ligi NBA.pa je z Miami Heat izgubil še četrto od petih gostujočih tekem, tokrat proti Utah Jazz s 101:116.V Dallasu je bilo vse v znamenju vrnitve Luke Dončića. Po sedmih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe desnega gležnja, zaradi česar je še drugič v sezoni prisilno počival, je bil 20-letnik željan igre in dokazovanja. Ob visoki zmagi proti ekipi, ki bi ga lahko vzela na naboru leta 2018, je v dobrih 31 minutah dosegel 33 točk, prispeval pa je še osem podaj ob 12 skokih. Zgledu Ljubljančana je dobro sledil tudi Latvijec, saj je zbral 27 točk, 13 skokov in pet podaj.Mavericks so bili večino dvoboja v prednosti, Dončić pa je občinstvo v American Airlines Centru očaral z nekaj cirkuškimi meti in sijajnimi podajami. Iz igre je bil zelo učinkovit, saj je zadel 10 od 18 metov, od tega tri trojke iz sedmih poskusov. Bolje kot na tekmah pred poškodbo pa je metal tudi proste mete. Ob 10 zadetih metih je zgrešil dvakrat.»Lepo je bilo znova igrati. Vedno želiš biti na parketu. Zmaga je pomembna, sploh pred premorom zaradi tekme vseh zvezd. Tako moramo nadaljevati tudi po njej,« je dejal zvezdnik Dallasa takoj po tekmi, na kateri je njegovo moštvo že ob polčasu vodilo za 11 točk, vsa vprašanja o zmagovalcu pa rešilo v tretji četrtini, ki so jo Dončić in soigralci dobili za osem točk.Nekajkrat se je med dvobojem Dončić zapletel tudi v besedni obračun s trenerjem Sacramenta. »Dejal je nekaj o meni, kar mi ni bilo všeč, to pa je tudi vse,« je še razložil slovenski as, ki bo od jutri (tudi na tekmi vzhajajočih zvezd, kjer bo kapetan svetovne selekcije mladih zvezdnikov lige) dejaven na vikendu all star v Chicagu, česar se zelo veseli.»Na takšnih tekmah moraš uživati, saj je to lahko edinstvena priložnost v življenju košarkarja. Zagotovo bo to zame sijajna izkušnja, ki se je zelo veselim,« je kratek pogovor po tekmi sklenil Dončić, ki v povprečju letos dosega 28,8 točke, 9,5 skoka in 8,7 podaje na tekmo.S 33. zmago ob 22 porazih v sezoni je Dallas preskočil Oklahomo (32-22) in zaseda šesto mesto v zahodni konferenci. Miami Heat (35-19), moštvo drugega Slovenca v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, Gorana Dragića, pa kljub porazu proti Utahu s 101:116 vztraja na četrtem mestu vzhoda.Gostujočo turnejo tekem pred premorom za vikend vseh zvezd so sklenili s četrtim porazom na petih tekmah. Triintridesetletnik iz Kosez je ob tem dosegel 13 točk, tri skoke in pet podaj v 33 minutah na parketu. Vročica je ob polčasu sicer vodila za pet točk, v drugem delu igre pa je Utah z dobro obrambo ušel na varno razliko ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine ter tekmo mirno pripeljal do konca za 36. zmago v sezoni.Tretji slovenski predstavnik v ligi NBA,pričakovano ni dobil priložnosti v dresu Denverja (38-17) proti vodilni ekipi zahoda Los Angeles Lakers (41-12). V tesnem obračunu so na koncu po podaljšku slavili jezerniki s 120:116, ki so dosegli 17. zaporedno gostujočo zmago proti ekipam z zahodne konference.