Sijajni Goran Dragić nasul 29 točk za 1:0

Ljubljana

Goran Dragic je bil z 29 točkami prvi strelec Miamija. FOTO: Douglas P. Defelice/AFP

Goran Dragić: Smo prava ekipa



»Blokada je bila neverjetna. Bam je srce naše obrambe in res je bil izvrsten. Tudi ko zaostajamo, se nikoli ne predajamo. Borimo se do konca in upamo na zasuk, kot se nam je posrečil. V NBA se z nizom košev hitro nadomesti tudi dvomestne razlike. V zadnjih petih minutah in podaljšku smo igrali dobro obrambo. V napadu je lepo tekla žoga in zadeli smo nekaj trojk, s katerimi smo se vrnili v igro. Smo prava ekipa in tako se tudi borimo. Borili smo se, da smo prišli nazaj. Imamo fante, ki lahko branijo in hkrati zadevajo v napadu.«



Denver preprečil mestni finale zahodne konference

Jamal Murray (desno) je proti LA Clippers dosegel 40 točk in je bil prvi mož odločilne sedme tekme za uvrstitev v finale zahodne konference. FOTO: Kim Klement/USA TODAY Sports



Boston (3) : Miami (5) 114:117 – po podaljšku 0:1



LA Clippers (2) : Denver (3) 89:104 – 3:4

je z 29 točkami popeljal Miami do zmage v prvi finalni tekmi vzhodne konference lige NBA proti Bostonu s 117:114. Boston je vodil praktično vso tekmo, vendar je Miami z vztrajno igro držal priključek ter povedel, ko je bilo to najbolj pomembno.Prvi dvoboj moštev, ki sta izločila prvake (Toronto) in najboljše moštvo rednega dela (Milwaukee) je bil posladek in ga je odločila dramatična končnica v podaljšku. Boston je šel v zadnje minute rednega dela tekme s manjšo prednostjo, toda Miamijeva izvrstna obramba je v bila v odločilnih trenutkih neprebojna. Ob najboljšemu Miamijevemu strelcu Goranu Dragiću je v prvo od treh Miamijevih odločilnih potez izvedel, ki je zadel trojko za podaljšek. V njem je nato dosegel ključne tri točke za končni izid. Toda piko na i je postavil, ki je Butlerjevo trojko za vodstvo zabelil s sijajno blokado za najboljšega strelca Bostona, ko je šel na zabijanje.Boston je dobil prvo četrtino s 26:18, drugo je dobil Miami s 37:29, nato tretjo spet Boston z 28:16, četrto pa Miami s 35:23 in redni del tekme se je končal s 106:106.V uvodu podaljška so bolje začeli Kelti, vendar pa je Miami izkoristil priložnost za presenetljivo, vendar glede na borbo zasluženo zmago.Najboljši strelec tekme je bil košarkar Bostona Tatum s 30 točkami, Dragić pa je k zmagi Miamija poleg 29 točk prispeval še sedem skokov in štiri podaje. Slovenski zvezdnik je v statistiko vpisal še sedem skokov in štiri podaje. Na 28. tekmi končnice zapored je prispeval dvomestno število točk, kar je četrti najdaljši niz v zgodovini moštva s FlorideNaslednja tekma med Miamijem in Bostonom bo v petek.Denver je postalo prvo moštvo v zgodovini NBA, ki je nadomestila zaostanek z 1:3 v zmagah dvakrat v isti sezoni. V uvodnem krogu se je vrnil proti Utahu, v drugem pa so izločili LA Clippers.V finalu zahodne konference bo izzval LA Lakers, prva tekma bo v soboto ob 3.00.Denverjevi košarkarji so leteli po parketu v drugem polčasu, ko so povsem zasenčili tekmece s 50:33.je nasul 40 točk, šestkrat je zadel izza črte.je prispeval trojni dvojček, 16 točk, 22 skokov in 13 podaj). 22 skokov Srba je tudi klubski rekord v končnici.(Tatum 30 – met iz igre 24:10 in 14 skokov, Smart 26, Walker 19, Brown 17, Wanamaker 11, Theis 4, G. Williams 3, Ojeleye in R. Williams III po 2; Dragič 29 – 13:8 za dve,6:3 za tri, 7 skokov in 4 podaje v 39 minutah, Crowder 22, Butler 20, Adebayo 18, Herro 12 in 11 skokov, Robinson 6, Olynyk 4, Iguodala in Nunn po 3.(Harrell 20, Leonard 14 – met iz igre 22:66, Beverley in Green po 11, George 10 – 16:4, 11:2 za tri), Ma. Morris in Williams po 7, Zubac 6, Shamet 3; Murray 40 – met iz igre 26:15, 136 za tri), Jokić 16 – 13:55, 22 skokov in 13 podaj, Grant in Harris po 14, Millsap in Craig po 6, Mo. Morris 5, Porter Jr. 2, Plumlee 1.