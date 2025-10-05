  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Steve Ballmer ob igrišču vedno zelo zavzeto spremlja tekme Los Angeles Clippers, le redko manjka v prvi vrsti ob igrišču nove arene Intuit Dome. Foto Usa Today Sports
    Galerija
    Steve Ballmer ob igrišču vedno zelo zavzeto spremlja tekme Los Angeles Clippers, le redko manjka v prvi vrsti ob igrišču nove arene Intuit Dome. Foto Usa Today Sports
    Nejc Grilc
    5. 10. 2025 | 07:10
    5. 10. 2025 | 09:19
    6:28
    A+A-

    V nadaljevanju:

    Mirno poletje v ligi NBA, brez prestopov velezvezdnikov ali za ambicije favoritov uničujočih poškodb, je pretresel novinar Pablo Torre, ki je razkril enega od največjih škandalov v moderni dobi najmočnejše košarkarske lige na svetu. Vanj so se ujeli Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers in lastnik moštva Steve Ballmer, sedmi najbogatejši zemljan, ki je želel denarnico superzvezdnika še nekoliko odebeliti mimo pravil lige. Ta striktno prepovedujejo vse dogovore ob strani, ki de facto pomenijo obvod pravil o plačni kapici moštev v ligi. Obrisi afere so znani, zdaj je na potezi komisar lige Adam Silver, ki bo moral močno udariti po mizi, če ne želi, da se njegova liga spremeni v divji zahod.

    Poleti 2019 je bil Kawhi Leonard najboljši košarkar na planetu, nekaj tednov prej je s Torontom postal prvak lige in najboljši igralec finala, nato se mu je pogodba iztekla. Za njegove usluge so se ob kanadskem moštvu potegovali tudi v Los Angelesu, tako Lakers kot Clippers so si izvrstnega obrambnega igralca z odlično tehniko v raketi in natančnim metom želeli v svojih vrstah. Kot je pokazala poznejša preiskava lige NBA, je Kawhijev agent in stric Dennis Robertson od moštev želel številne nedovoljene »bombončke«, od uporabe zasebnih letal lastnikov in počitniških hiš do lastniškega deleža v moštvih in podjetjih, povezanih z lastniki. Pravila lige NBA to strogo prepovedujejo, saj gre za očiten način obvoda plačnega limita po principu »ob plači dobiš malo manj, a bomo to nadomestili stran od parketa«. LA Lakers in Toronto so Leonardu zaprli vrata, Steve Ballmer je bil, kot vse kaže, bolj pripravljen na posle »pod mizo«.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Uradno tehtanje

    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kljub izjemni preobrazbi je Luka Dončić uradno težji, kar razkriva, da so v Dallasu leta prikrivali njegovo pravo težo. Jezerniki so zdaj transparentni.
    2. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Sobotni pogovor

    Rekel sem, da mi grozi strelski vod, da me Duda Ivković ne bi nokavtiral

    Jure Zdovc v pogovoru za Delo o trenerskih izzivih v Grčiji, delu selektorja, reprezentanci '91 in kakovosti košarke na EP.
    Nejc Grilc 27. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Zvezdnik o različnih obdobjih

    Legenda bikov jasen, Curry in Jokić bi imela velike težave. Dončića ni omenjal

    Scottie Pippen, ena največjih legend lige NBA, je včeraj slavil 60. rojstni dan. Primerjal je košarko, ki se igra zdaj in v njegovem obdobju.
    26. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Victor Wembanyama

    Poletje tekmeca Dončića: kung fu v veganskem templju, obrita glava in Mao Zedong

    Številni ljubitelji košarke komaj čakajo na novo sezono Victorja Wembanyame, ki je po težavah s strdki znova zdrav.
    Nejc Grilc 25. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Orjak odprl dušo

    Giannis Antetokounmpo najbolj uživa takrat, ko mu nekdo reče, da ne zmore

    Zvezdnik lige NBA je v čustvenem in iskrenem intervjuju povedal, kaj ga osrečuje in jezi. Ni izključil, da bi kariero končal v Evropi.
    24. 9. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić veliko jezika, a ni najhujši

    Zvezdnik San Antonia De'Aaron Fox je v enem od pogovorov razkril, kdo so igralci, ki se v ligi NBA najbolj pritožujejo nad sojenjem.
    Nejc Grilc 20. 9. 2025 | 19:19
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Košarka
    Sobotni pogovor

    Trojka s sredine igrišča nas bo še dolgo preganjala

    Direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec o sestavi moštva pred novo sezono in napovedanih davkih. Liga ABA s širitvijo finančno okrepljena in bolj stabilna.
    Nejc Grilc 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Film

    Ste gledali film Dekleta iz Dubaja Mitje Okorna? Za mnenje smo vprašali kritika

    Ema, mlado in ambiciozno deklete, postane elitna spremljevalka v Dubaju.
    4. 10. 2025 | 11:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Pokojninska reforma: Kdo bo na boljšem in za kako dolgo

    Paradoks te pokojninske reforme je v tem, da se ustvarja dodatna kompresija pokojnin, kjer je vse manj pomembno, koliko kdo prispeva.
    Karel Lipnik 4. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Razmere na cestah

    Slovenske ceste danes obstale, gneča se seli proti Ljubljani

    Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, gneča je tudi na ljubljanskih obvoznicah.
    4. 10. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    MLADI UPI

    Imate talent, ki bi ga radi pokazali? To je priložnost za vas!

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste ostali brez osebnega zdravnika? To je rešitev.

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Kawhi LeonardLiga NBALos Angeles ClipperskošarkaLuka DončićLA ClipperspogodbaAdam Silveraferasponzorska pogodbaAspiration

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Trener pred zadnjo sezono pohvalil formo Kopitarja

    Hokejisti Los Angeles Kings se pripravljajo na začetek rednega dela sezone, na pripravljalni tekmi je igral tudi Anže Kopitar.
    5. 10. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije tedna

    Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
    Dejan Mijović 5. 10. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Stari Egipt

    Starodavna Amenhotepova grobnica znova odprta

    Grobnica je okrašena s pisanimi stenskimi poslikavami od tal do stropa, »ki so med najbolj izvrstnimi, ohranjenimi v kraljevskih grobnicah 18. dinastije«.
    5. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Humanitarni program Botrstvo

    Zaradi revščine otroci prezgodaj odrastejo

    V 15 letih so dobrodelni botri preko programa Botrstvo pomagali več kot 14.000 otrokom iz vse Slovenije. A stiske mladih se še povečujejo.
    Urša Izgoršek 5. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Moj konec tedna

    Lea Mihevc: V seriji Nemirna kri se mi je uresničila otroška želja

    Lea Mihevc, glavna igralka televizijske serije Nemirna kri, pravi, da so se z igralci že na začetku odlično ujeli. Zdaj spretno krmari med igro in materinstvom.
    Urša Izgoršek 5. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Stari Egipt

    Starodavna Amenhotepova grobnica znova odprta

    Grobnica je okrašena s pisanimi stenskimi poslikavami od tal do stropa, »ki so med najbolj izvrstnimi, ohranjenimi v kraljevskih grobnicah 18. dinastije«.
    5. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Humanitarni program Botrstvo

    Zaradi revščine otroci prezgodaj odrastejo

    V 15 letih so dobrodelni botri preko programa Botrstvo pomagali več kot 14.000 otrokom iz vse Slovenije. A stiske mladih se še povečujejo.
    Urša Izgoršek 5. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Moj konec tedna

    Lea Mihevc: V seriji Nemirna kri se mi je uresničila otroška želja

    Lea Mihevc, glavna igralka televizijske serije Nemirna kri, pravi, da so se z igralci že na začetku odlično ujeli. Zdaj spretno krmari med igro in materinstvom.
    Urša Izgoršek 5. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Kaj pa, če pride do zastoja? Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo