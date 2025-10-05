Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

V nadaljevanju:

Mirno poletje v ligi NBA, brez prestopov velezvezdnikov ali za ambicije favoritov uničujočih poškodb, je pretresel novinar Pablo Torre, ki je razkril enega od največjih škandalov v moderni dobi najmočnejše košarkarske lige na svetu. Vanj so se ujeli Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers in lastnik moštva Steve Ballmer, sedmi najbogatejši zemljan, ki je želel denarnico superzvezdnika še nekoliko odebeliti mimo pravil lige. Ta striktno prepovedujejo vse dogovore ob strani, ki de facto pomenijo obvod pravil o plačni kapici moštev v ligi. Obrisi afere so znani, zdaj je na potezi komisar lige Adam Silver, ki bo moral močno udariti po mizi, če ne želi, da se njegova liga spremeni v divji zahod.

Poleti 2019 je bil Kawhi Leonard najboljši košarkar na planetu, nekaj tednov prej je s Torontom postal prvak lige in najboljši igralec finala, nato se mu je pogodba iztekla. Za njegove usluge so se ob kanadskem moštvu potegovali tudi v Los Angelesu, tako Lakers kot Clippers so si izvrstnega obrambnega igralca z odlično tehniko v raketi in natančnim metom želeli v svojih vrstah. Kot je pokazala poznejša preiskava lige NBA, je Kawhijev agent in stric Dennis Robertson od moštev želel številne nedovoljene »bombončke«, od uporabe zasebnih letal lastnikov in počitniških hiš do lastniškega deleža v moštvih in podjetjih, povezanih z lastniki. Pravila lige NBA to strogo prepovedujejo, saj gre za očiten način obvoda plačnega limita po principu »ob plači dobiš malo manj, a bomo to nadomestili stran od parketa«. LA Lakers in Toronto so Leonardu zaprli vrata, Steve Ballmer je bil, kot vse kaže, bolj pripravljen na posle »pod mizo«.