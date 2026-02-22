  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Slaba novica za Dončićeve navijače, cena vstopnic čez noč v nebo

Vodstvo Los Angeles Lakers je lastnike sezonskih vstopnic obvestilo o cenah za prihajajočo sezono, ki bodo precej višje od obstoječih.
Dvorana sprejme nekaj manj kot 19.000 gledalcev. FOTO: Kirby Lee/Reuters
Galerija
Dvorana sprejme nekaj manj kot 19.000 gledalcev. FOTO: Kirby Lee/Reuters
Nejc Grilc
22. 2. 2026 | 07:20
22. 2. 2026 | 07:27
3:36
A+A-

Šov, ki ga pripravijo košarkarji Los Angeles Lakers, je nekaj posebnega že zaradi prestiža te slovite franšize, zato je njihova dvorana vedno polna. V tej sezoni je v povprečju 99,8-odstotno zasedena, praktično vsi sedeži v dvorani, ki sprejme 18.910 gledalcev, so vsak večer polni.

image_alt
Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

Novi lastnik Mark Walter se je zato odločil, da bo odslej ogled Luke Dončića na delu precej dražji in za marsikoga nedostopen. Privrženci LA Lakers poročajo o velikem porastu cene vstopnic, v eni od sekcij denimo za kar 15 odstotkov, še bolj elitne vstopnice v sekciji 300 so se povzdignile za kar 45 odstotkov.

Še v sezono 2024/25 je cena znašala 5449 dolarjev, v tej sezoni 6192 dolarjev, obnovitev vstopnice za prihodnjo sezono pa bo stala kar 9035 dolarjev. In to še ni vse, če računa navijači ne poravnajo v enkratnem znesku in se odločijo za plačilo na obroke, bodo Lakers k računu prišteli še 3 odstotke cene za administrativne stroške.

»Best show on Earth,« je že vrsto let slogan Los Angeles Lakers. Predstava je čez noč postala veliko dražja. FOTO: Kirby Lee/Reuters
»Best show on Earth,« je že vrsto let slogan Los Angeles Lakers. Predstava je čez noč postala veliko dražja. FOTO: Kirby Lee/Reuters

V obrazložitvi navijačem so zapisali: »Lakers so ikonično moštvo, vsako sezono je cilj le en in to je osvojitev šampionskega naslova. Luka je sedanjost in prihodnost moštva s svojo vizijo na igrišču, LeBron je legenda košarke, zvezda Austina se šele vzpenja. To je popolna košarkarska kombinacija, zato so Los Angeles Lakers na vrhu športne piramide.«

Povprečna cena »normalne« vstopnice za tekme Lakers v tej sezoni se giblje med 170 in 270 dolarjev, odvisno od nasprotnika, ki gostuje v Kaliforniji.

Udarec za Phoenix Suns

Košarkarji Phoenixa so po dveh podaljških s 113:110 premagali Orlando, a se kljub temu niso veselili. Roko je zlomil talisman moštva Dillon Brooks, ki v povprečju na tekmo dosega dobrih 21 točk. Časovnica vrnitve na parket še ni znana, prav tako bo Phoenix vsaj teden dni brez Devina Bookerja.

Derbi večera je pripadel New York Knicks, ki so s 108:106 premagali Houston Rockets. V zvezdniškem večeru je Karl-Anthony Towns prispeval 25 točk, Kevin Durant jih je ob porazu za Houston zbral 30.

Lakers bodo znova na delu po polnoči, ob 00:30 jih čaka prestižni derbi z Boston Celtics. 

Izidi:
Phoenix Suns - Orlando Magic 113:110
New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers 126:111
Miami Heat - Memphis Grizzlies 136:120
Chicago Bulls - Detroit Pistons 110:126
San Antonio Spurs - Sacramento Kings 139:122
New York Knicks - Houston Rockets 108:106

Premium
Novice  |  Slovenija
Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
20. 2. 2026 | 11:34
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Global

Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmere

Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
20. 2. 2026 | 06:55
Preberite več
