Košarkarji Real Madrida so v četrtfinalu končnice španskega prvenstva nepričakovano izpadli proti Tenerifom, potem ko so na tretji tekmi serije, odigrani na njihovem domačem igrišču v soboto, izgubili s 95:107. Pred 9000 gledalci so sezono končali brez pokala, prvič po letu 2011.

Kraljevski klub se je tako od tekmovanja poslovil s skupnim izidom 1:2 v zmagah, čeprav je ligaški del prvenstva končal na prvem mestu, ekipa Tenerife pa je bila komaj osma.

Košarkarji Real Madrida se tako prvič po 18 letih niso uspeli uvrstiti v polfinale španskega prvenstva.

Tenerife zdaj v polfinalu čaka Barcelona, ki je v četrtfinalu ugnala Murcio z 2:1 v zmagah. Na drugi strani si je polfinale že zagotovila Valencia, ki čaka na zmagovalca tretje tekme med Baskonio in Joventutom.

Nepričakovan neuspeh lanskega prvaka je slaba popotnica dan pred izrednimi predsedniškimi volitvami v Real Madridu. Kandidata sta lastnik gradbenega podjetja Florentino Perez, ki klub vodi že 23 let, in mladi podjetnik Enrique Riquelme Vives. Glasovalo bo približno 70.000 polnoletnih članov kluba, ki so tudi delničarji.

Tudi nogometna ekipa je sezono končala brez osvojenega pokala.

Po porazu v finalu evrolige je košaraksrakas ekcija Reala Madrida pod taktirko italijanskega trenerja Sergia Scariola obstala že v četrtfinalu končnice španskega prvenstva. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

Košarkarska ekipa Real Madrida je pred dvema tednoma v Atenah izgubila finale košarkarske evrolige proti Olympiakosu. Izgubili so tudi finale španskega kraljevega pokala proti Baskonii in finale španskega superpokala proti Valencii.

Real Madrid drži rekord 11 zmag v evropskih pokalih v košarki in 15 v nogometu.

Organizacijo iz Madrida čaka odločanje o vodenju največje in najslavnejše španske blagovne znamke ter finančno najmočnejše športne institucije na svetu z več kot 600 milijonov sledilcev na družbenih omrežjih.

O novem, starem predsedniku bo odločal tudi najslavnejši Slovenec v beli kraljevski družini Luka Dončić. Košarkarski zvezdnik ima že od leta 2021 naziv častnega člana Reala Madrida in velja za Perezovega ljubljenca, poročata slovenska časnika Slovenske novice in Delo.

Člani kluba bodo odločali o prvem možu nogometnega moštva, ki ima 36 naslovov španskega prvaka. Del organizacije je tudi košarkarska ekipa, ki ima 37 domačih naslovov španskega prvaka.