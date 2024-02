Slavljenec Luka Dončić s trojnim dvojčkom ukrotil kanadske plenilce

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je na svoj 25. rojstni dan v ligi NBA z Dallas Mavericks gostoval v Kanadi pri Toronto Raptors in s soigralci zmagal s 136:125. Da je bilo praznovanje še bolj prešerno, je Dončić poskrbel z 11. trojnim dvojčkom v sezoni, za katerega je dosegel 30 točk, 16 podaj in 11 skokov.

Kyrie Irving je k zmagi gostov 15 od svojih 29 točk dosegel v četrti četrtini, Dallas Mavericks pa so slavili 34. zmago v sezoni, ki jih uvršča na sedmo mesto zahodne konference.

Dončić, najboljši strelec lige NBA, je postal prvi igralec v zgodovini lige, ki je na svoj rojstni dan dosegel trojni dvojček s 30 točkami. Zdaj 25-letni Slovenec je na devetih zaporednih tekmah dosegel 25 ali več točk, od tega jih je dvakrat presegel 40.

»To je zanj samo običajna tekma, trojni dvojček,« je o Dončićevi predstavi po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd: »Bil je res dober. Predvidevam, da 25 pomeni, da bo še naprej zelo dober, tudi ko bo starejši.«

Na vprašanje ameriških medijev po tekmi, ali meni, da je 25. rojstni dan poseben mejnik, je Dončić najprej prosil za razlago besede, preden je idejo gladko zavrnil. »Počutim se kot 40, tako da ne,« je z nasmehom povedal slovenski zvezdnik.

Dončić se je zabaval. FOTO: Cole Burston/AFP

Dončić in Irving sta v prvem polčasu dosegla 22 točk, po odmoru pa skupaj 37. »Kyrie in Luka sta imela tako moč v odločilnih trenutkih, da sta odigrala pravo igro,« je dejal srbski trener Toronta Darko Rajaković.

P.J. Washington Jr. je k zmagi dodal 23 točk, Tim Hardaway ml. pa 16 in Dallas se je hitro pobral po torkovem bolečem porazu pri Clevelandu, ko je Max Strus ob izteku časa zadel s svoje polovice igrišča in prinesel konjenikom tesno zmago s 121:119.

Luka Dončić je dosegel trojni dvojček. FOTO: Cole Burston/AFP

Dončić je dejal, da ni dolgo razmišljal o tem porazu. »Nič nisem premleval tega poraza,« je razkril Slovenec: »To je lepota lige NBA, že naslednji dan dobiš novo priložnost.«

Scottie Barnes je za Toronto, ki je izgubil prvič po premoru za tekmo zvezd All-Star, dosegel 19 točk in 11 skokov, Immanuel Quickley 28 točk, RJ Barrett pa 26 točk.

Naslednja tekma Dallas čaka že v petek, ko bo gostoval še pri najboljši ekipi vzhoda in lige NBA, Boston Celtics.

Blestel tudi Jokić

Nikola Jokić je dosegel četrti zaporedni trojni dvojček, Denver Nuggets pa so na derbiju zahodne konference po preobratu in zaostanku za 15 točk premagali Sacramento Kings s 117:96. Skupno je nekdaj dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) lige NBA s 14 točkami, 14 skoki in 11 podajami dosegel svoj 19. trojček v sezoni.