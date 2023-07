Slovenci po hudem boju vendarle strli odpor Kitajcev

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je uspešno štartala v zaključne priprave za svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Filipini, Japonska in Indonezija. Toda za tesno zmago nad Kitajci so se morali izbranci selektorja Aleksandra Sekulića v Celju zelo potruditi – precej bolj, kot so mnogi pričakovali.

Azijci so namreč večino dvoboja vodili (največ za enajst točk) in kazalo je že, da bodo proti slačilnici odkorakali dvignjenih rok. Toda naši košarkarji so bili v zadnji četrtini vendarle bolj zbrani in natančni, tako da so se na koncu po hudem boju in zasuku veselili zmage s 75:73 (47:54, 31:36, 17:17).

Najboljši strelec tekme in domače vrste je bil kapetan Klemen Prepelič, ki je v dobrih 22 minutah dosegel 20 točk. Žiga Samar jih je dodal ducat, Gregor Glas deset, Jordan Morgan pa osem. Med strelce za Slovenijo so se v statistiko vpisali še: Jaka Blažič (7), Miha Lapornik (6), Urban Klavžar (5), Žiga Dimec (4) in Aljaž Kunc (3).

Za goste, ki jih kot selektor vodi nekdanji vrhunski srbski košarkar Aleksandar Đorđević, so največ točk zbrali Zhou Qi (16), Zhao Rui (13) in Hu Jinqiu (12).

S tekmo proti Kitajski je slovenska izbrana vrsta sklenila uvodni cikel priprav, strokovni štab pa je izvedel tudi prvi rez znotraj ekipe. Po prosti sredi bo naša reprezentanca treninge v Ljubljani nadaljevala brez Blaža Mahkovica, Mihe Lapornika in Urbana Klavžarja.

Naslednjo tekmo bo naša reprezentanca, ki se bo zdaj preselila v Ljubljano, kjer se bodo ekipi pridružili Luka Dončić, Vlatko Čančar in Mike Tobey, odigrala 2. avgusta v razprodanih Stožicah proti Grčiji.