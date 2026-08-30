Slovenci za biti ali ne biti v Katarju

Slovenske košarkarje čaka danes v Tivoliju izjemno pomembna tekma za uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20. uri bodo v dvorani Tivoli gostili Madžare.

Naši reprezentanti so se po treh zaporednih porazih znašli v nezavidljivem položaju. Pet tekem pred koncem kvalifikacij oziroma po sedmih odigranih dvobojih so s tremi zmagami na repu razpredelnice v svoji skupini in si praktično ne smejo več privoščiti spodrsljaja. Za ohranitev upanja na pot v Katar prihodnje poletje morajo danes premagati Madžare, kar pa je daleč od lahke naloge. Vzhodni sosedi so pred tremi dnevi gladko odpravili Estonce, proti kateri so izbranci Aleksandra Sekulića konec junija klonili za 31 točk. Imajo izkušeno in uigrano zasedbo ter slovenskega selektorja Gašperja Okorna, ki dobro pozna naše igralce.

Ne razmišljajo o porazu

Slovenski reprezentanti se zavedajo pomembnosti dvoboja. O porazu ne razmišljajo in pravijo, da bodo za zmago pustili srce in dušo na igrišču. Ob tem poudarjajo, da je lahko v tako izenačenih tekmah ključna podpora s tribun. »Na igralce, predvsem mlade, bučno navijanje vpliva zelo pozitivno. Da jim samozavest in sproščenost, zato pozivam gledalce, da se v čim večjem številu zberejo v Tivoliju. Ta reprezentanca jih zdaj potrebuje bolj kot kdaj koli prej,« je povedal selektor Aleksander Sekulić.

Cena vstopnice je 28 evrov, dobiti pa jo je možno tudi s 30-odstotnim popustom ob predložitvi vstopnice za pripravljalno hokejsko tekmo Olimpije, ki se bo v sosednji ledeni dvorani začela ob 16. uri.