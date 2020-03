Slovenci zaradi dežja brez tenisa

Islamabad – Uvodni partiji kvalifikacijskega dvoboja za 1. svetovno skupino Davisovega pokala med Pakistanom in Slovenijo sta bili zaradi dežja odpovedani. Ker je vremenska napoved slaba tudi za soboto, ko bi morale biti na sporedu preostale tri partije, še ni jasno, kako do razpleta na travnatem igrišču.



Danes bi morala v športnem kompleksu v glavnem mestu Pakistana najprej stopiti na sceno Nik Razboršek in Aisam Quereshi, slediti pa bi moral dvoboj Blaž Kavčič – Ageel Khan. Za igro dvojic je kapetan Miha Mlakar prijavil Blaža Kavčiča in Toma Kočevarja Dešmana. Dvoboji se igrajo na dva dobljena niza.