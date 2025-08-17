Slovenec na velikem odru gledališča sanj

V nadaljevanju preberite:

Ne bosta prva, toda v novejšem obdobju bosta Benjamin Šeško in malo manj Jaka Bijol zelo vidni slovenski blagovni znamki v najbogatejšem in najmočnejšem klubskem nogometnem prvenstvu na svetu, angleškem. Nisem prepričan, če se največji športni navdušenci, ali naši voditelji, zavedajo pomena letošnjih nogometnih prestopov slovenskih reprezentantov v premier league in enega od največjih klubov. Šeško je prestopil v Manchester United, ki se z madridskim Realom že skoraj 20 let izmenjuje na vrhu najvrednejših klubov na svetu, Bijol v Leeds, ki velja za enega najbolj tradicionalnih angleških klubov, in je tudi v »top 50« na svetu. Pred štirimi leti, ko je bila Barcelona edinkrat pred Realom ali Manchestrom Unitedom, je tudi Leeds sodil med 20 najvrednejših.

Šeško najbrž res nikoli ne bo dosegel Luke Dončića po zaslužku, Tadeja Pogačarja po velikih zmagah, bo pa zagotovo najvidnejši ambasador Slovenije v svetu. To vlogo mu zagotavljajo socialna omrežja in priljubljenost angleškega velikana in nogometa nasploh. Seštevek sledilcev kluba z Old Trafforda na vseh omrežjih presega 250 milijonov, nogometnih navdušencev pa preko 3,5 milijarde.