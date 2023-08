Slovenija ali Venezuela? Brez podcenjevanja, a šteje le zmaga

Po skoraj mesecu in pol dolgih priprav se za košarkarsko reprezentanco končno začenja zares. Prvi tekmec na četrtem svetovnem prvenstvu za Slovenijo bo danes ob 13.30 uri Venezuela, tekmec po meri za ogrevanje motorjev slovenskega stroja. »Imamo najboljšega kolesarja na svetu, cilji morajo biti temu primerno visoki,« ne ovinkari izkušeni Klemen Prepelič.

Slovenija na dosedanjih treh svetovnih prvenstvih uvodne tekme še ni izgubila – leta 2006 je na Japonskem ugnala Senegal, štiri leta kasneje v Istanbulu Tunizijo, na zadnjem SP 2014 v Španiji pa je bila prva tekmica Avstralija, Slovenci so slavili z desetimi točkami naskoka. Tudi tokratni tekmec za Slovence, ki jih večina strokovnjakov vidi med najboljšimi osmimi reprezentancami, ne bi smel predstavljati prevelike ovire.

»Venezuela je ena najbolj izkušenih reprezentanc na tem prvenstvu. Zanjo ni izgubljene žoge, hkrati pa so vsi igralci dobri strelci z razdalje. Je bolj kakovostna, kot kažejo zadnji rezultati. Gotovo je ne smemo podcenjevati, jasno pa je, da je naš cilj zgolj zmaga,« svari, a hkrati ostaja samozavesten pomočnik selektorja Luka Bassin. Le Michael Carrera (Estudiantes) ne igra v domačem prvenstvu, Venezuela tudi nima košarkarja, rojenega po letu 2000, na obračunu v olimpijskih kvalifikacijah pred dvema letoma v Kaunasu je bila Slovenija boljša z 18 točkami razlike.

Stavite na svojega favorita na košarkarskem svetovnem prvenstvu. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Pomanjkljivosti naj ostanejo skrite

»Postavili smo si visoke cilje, saj smo bili evropski prvaki, imamo v svojih vrstah najboljšega košarkarja na svetu in se zavedamo, da imamo kakovost za vrhunski dosežek. Imamo svoje prednosti, ki jih moramo izpostaviti, hkrati pa tudi pomanjkljivosti, ki bi jih radi čim bolje zakrili,« pravi Prepelič, ki bo letos v napadu ob odsotnosti Vladka Čančarja moral prevzeti še več odgovornosti. 30-letnik je imel na tekmah z ZDA in Japonsko zaradi bolečine v stegenski mišici obrobno vlogo, vzel si je nekaj več premora, v zadnjih dneh pa je bil v polnem pogonu in bo za današnji obračun na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću.

Pomanjkljivosti, o katerih je govoril Prepelič, proti Venezueli ne bi smele priti do izraza. Južnoameriški tekmeci imajo le enega košarkarja, ki meri več kot dva metra (Windi Graterol, 204 cm), luknja pod slovenskim obročem zato ne bo tako izrazita. Tudi hiter ritem igre, k kateremu stremi Venezuela, je Slovencem pisan na kožo.

Imamo visoke cilje, v svojih vrstah imamo najboljšega košarkarja na svetu in kakovost za vrhunski rezultat. Klemen Prepelič

»Reprezentanco Venezuele poznamo, saj smo se z njimi pred dvema letoma srečali v olimpijskih kvalifikacijah. Gre za zelo borbeno in atletsko ekipo. Prve tekme na prvenstvu so vedno zelo nevarne. Vsekakor si želimo, da jo bomo dobro začeli, se s tem sprostili in zabeležili prvo zmago,« na past uvodne tekme velikih tekmovanj opozarja 34-letni Zoran Dragić. Slovenija v tokratni zasedbi manevrskega prostora za spodrsljaje nima veliko, zato proti Venezueli v poštev pride le zmaga.

V Okinawi sicer v teh dneh vlada prava Lukamanija, japonski navijači na vsakem koraku sledijo prvemu zvezdniku svetovnega prvenstva. Kako bo šele, če Slovenija pride v izločilne boje na Filipine, kjer za košarko vlada precej večje zanimanje ... Dončić še zdaleč ne bo edini zvezdnik, ki igra v ZDA, iz lige NBA na letošnji mundial prihaja rekordnih 55 košarkarjev – pred štirimi leti na Kitajskem je igral eden manj.