Slovenija bo močnejša za povratnike in tri novince

Morgan kot Hines?

203

cm je visok centrska okrepitev Morgan, z njimi je peti med Trifunovićevimi izbranci

Ljubljana – Senzacije ni bilo in je niti ni moglo biti. Selektor slovenske reprezentancev kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2021 pričakovano ne bo mogel računati na košarkarje iz lige NBA in evrolige, v uvodnih tekmah z Madžarsko 20. t. m. v Sobotelu in Avstrijo 23. t. m. v Kopru niti na. V moštvo se vendarle vračajo nekateri aduti, ki so predčasno zapustili barko v boju za uvrstitev na lansko svetovno prvenstvo, pridružili pa so se jim trije novinci.Trifunović je povabil na zbor v Mariboru 14 igralcev. Med organizatorji ni, čeprav je edini odigral vseh 12 tekem v kvalifikacijah za mundial, saj je obveljala ocena, da stainv boljši formi. Na seznamu ni nitiin, ki sta pri poskusu preboja na Kitajsko nastopila po sedemkrat, zato pa sta na njemin, ki sta izpustila celoten drugi krog kvalifikacij za SP. Ognjeni krst se medtem obeta nekdanjemu Olimpijinemu centru, kapetanu Kopra Primorskein krilnemu centru, čeprav še ni odigral niti sekunde za Cedevito Olimpijo.»Zaradi pomanjkanja visokih igralcev smo se odločili za naturalizacijo Američana Morgana in preizkus Martina Kramplja. Hodžić se je izkazal v koprskem dresu, odlikujeta pa ga tudi pozitiven značaj in zelo dobra igra v obrambi, ki bo imela posebno težo. Pred tekmo z Madžarsko bomo imeli na voljo samo tri dni za pripravo, zato pravega uigravanja v napadu ne bo,« je uvodoma pojasnil selektor.Največji del pozornosti razumljivo pripada Morganu. V vlogi naturaliziranega reprezentanta je nasledilin, na katerega vodstvo Košarkarske zveze Slovenije potihem računa v junijskih olimpijskih kvalifikacijah. »Lani in predlani nas je teplo pomanjkanje centrov, zato smo morali tik pod obroč premestiti celo krila. Razmišljali smo tudi od drugih košarkarjih, med drugimi o, toda ko sem se pogovoril s številnimi trenerji, sem dobil najboljši odziv glede Morgana. Bil sem tudi pri njem in zelo zadovoljen sem bil z razpletom pogovora,« je zagotovil Trifunović, ki ga prav nič ne moti, da je novi center visok »le« 203 cm in šele peti po višini med njegovimi izbranci.»Vsi najprej pogledamo na igralčevo višino, toda pri košarki sta pomembnejša razpon rok in dosežna višina. Pri centru šteje tudi, da dobro teče in skače, je močan in stabilen. V sodobni košarki veliko moštev igra z nizkim centrom, ne nazadnje je pri prvaku evrolige CSKA zelo uspešen, čeprav meri le 199 cm. Po drugi strani dobro vemo, da našim reprezentantom najbolj ustreza center kova Gašperja Vidmarja, ki se veliko giblje, postavlja kakovostne bloke in se po njih odvaja, hkrati pa ima primerno 'prezenco' v obrambi. Vidmar bo zaradi težav s kolenom vnovič manjkal, toda tudi Jordan veliko pomaga soigralcem in ni izrazit potrošnik žog. Zanj je pomemben le moštveni uspeh, pri 28 letih pa je verjetno v najboljšem obdobju kariere,« je potrdil slovenski selektor.Na seznamu za tekmi z Madžarsko in Avstrijo so organizatorja Aleksej Nikolić (Treviso) in Luka Rupnik (Antwerp), branilci Jaka Blažič (Cedevita Olimpija, Alen Hodžić (Koper Primorska),(Mega Bemax) in Klemen Prepelič (Joventut), krili(Afyon) in(Cedevita Olimpija), krilni centri(Koper Primorska), Martin Krampelj (Cedevita Olimpija) in(Helios Suns) ter centri(Koper Primorska),(Mega Bemax) in Jordan Morgan (Pinar Karsiyaka).