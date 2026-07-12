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Košarka

Mladi košarkarji zmleli tudi Izraelce

Slovenska košarkarska reprezentanca je v drugem nastopu na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani dosegla še drugo zmago.
Lovro Bolhar je bil viden član naše reprezentance. FOTO: Fiba
Galerija
Lovro Bolhar je bil viden član naše reprezentance. FOTO: Fiba
Š. R., STA
12. 7. 2026 | 21:15
12. 7. 2026 | 21:37
3:18
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Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je v drugem nastopu na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani dosegla še drugo zmago. Po Češki, ki jo je v petek premagala za 23 točk, je bila v Stožicah boljša še od Izraela z 90:77.

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Slovenija bo v skupinskem delu odigrala še eno tekmo, v ponedeljek ob 18.30 proti Romuniji. Na papirju gre za najlažjega tekmeca v skupini D, saj je Romunija proti Izraelu izgubila za deset točk, proti Češki pa s 66:93. Po torkovem dnevu premora bodo v sredo na sporedu tekme osmine finala, v katerih bodo nastopile vse reprezentance na prvenstvu. Slovenija se bo križala s skupino C, v kateri je po dveh tekmah brez zmage le Belgija.

Pomembno, da pridejo v izločilne boje spočiti

Izbrana vrsta selektorja Danijela Radosavljevića ima na domačem eurobasketu visoke cilje. Generacija 2006 in mlajši se je z zadnjih dveh velikih tekmovanj, evropskega prvenstva 2024 na Finskem in svetovnega prvenstva 2025 v Švici, vrnila z bronastima medaljama.

Selektor Danijel Radosavljević. FOTO: Fiba
Selektor Danijel Radosavljević. FOTO: Fiba

Slovence je v Stožicah spodbujalo približno 1200 gledalcev, ki so videli novo borbeno in zrelo predstavo domače reprezentance. Radosavljević je v igro poslal vseh 12 igralcev, le Mark Ciperle pa se ni vpisal med strelce. Najbolj razpoložen je bil Urban Kroflič, ki je dosegel 17 točk in zbral še 10 skokov. Lovro Lapajne je dodal 13 točk in bil nezgrešljiv pri metu za tri točke, zadel je vse tri poskuse. Aljaž Menić in Lovro Faganel sta prispevala po 12 točk.

Kapetan Urban Kroflič: »Dokler se nismo prilagodili na tekmeca, smo bili malce v krču, a nato nam je steklo v napadu in na koncu smo zanesljivo prišli do zmage. Zadnje minute smo odigrali malce preveč ležerno, tako da je Izrael s trojkami prišel relativno blizu. Sicer pa se mi zdi, da rastemo iz tekme v tekmo, stopnjujemo formo, glede na to, da nas selektor veliko rotira, pa mislim, da se nam ritem treh tekem v treh dneh ne pozna pretirano. Tudi proti Romuniji, ki naj bi bila najlažji nasprotnik v skupini, moramo biti zbrani in 100% vseh 40 minut. «

Lovro Lapajne. FOTO: Fiba
Lovro Lapajne. FOTO: Fiba

Selektor Danijel Radosavljević: »Zaslužena in lepa zmaga, a nisem povsem zadovoljen. Preveč je nihanj v naši igri, tekmec nam je v napadu pobral bistveno preveč žog, hkrati pa smo bili zelo nezbrani pri izvajanju prostih metov. Glede na to, da bomo morali na prvenstvu v devetih dneh odigrati sedem tekem, je zelo pomembno, da pridemo v izločilne boje čim bolj spočiti.«

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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