Slovenija je znova v igri, odgovor švedskemu ostrostelcu je bil pravi

Razočaranju ob koprskem porazu z Estonijo je sledila pomembna zmaga slovenske reprezentance. V Göteborgu je s 94:83 v polni areni Scandinavia odpravila Švede in ostaja v dobrem položaju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Najboljši strelec pri Sloveniji je bil Žiga Samar s 16 točkami, pri Švedih je Ludvig Hakanson dosegel kar 34 točk.

Žiga Samar je bil razpoložen v prvem polčasu. Foto Fiba

V slovenskem taboru so pred tekmo opozarjali na švedske ostrostrelce, Aleksander Sekulić je na začetku zadel z izbiro Roberta Jurkovića na položaju centra, slovenska igra je bila hitra, z meti z razdalje so si Slovenci ustvarili visokih 15 točk naskoka pred domačini. Prvo ime Švedov je bil Hakanson, na ostrostrelca Joventuta so se Slovenci pripravljali, ustaviti ga niso uspeli.

Dosegel je kar 34 točk in v drugi četrtini vrnil Švede v igro, kljub temu pa je Slovenija ob polčasu še ohranjala vodstvo. Tretja četrtina se je zaradi tehničnih težav začela z zamudo, zaradi dolgega premora so se igralci obeh ekip ohladili in spremljali smo raztrgano košarko z veliko izgubljenimi žogami. Grozilo je, da se bo tehtnica prevesila na stran domačih, ki so izenačili na 55, nato pa je pravi odgovor z dvema trojkama pripravil ostrostrelec slovenske reprezentance Gregor Glas (15 točk) in prednost je znova narasla na 10 točk.

V zaključku je mlada Sekulićeva vrsta naredila nekaj napak, a zmaga nikoli ni bila resno ogrožena. Selektor je v zadnji četrtini na mestu organizatorja igre zaupal Urbanu Krofliču, ki se je izkazal z obrambo na Hakansonu, prvi strelec Slovenije Žiga Samar je tako obsedel na klopi, manjša je bila tudi vloga rekonvalescenta Roka Radovića.

Slovenski strokovni štab je tokrat zadel s taktično pripravo na nasprotnika. Foto Fiba

Tokrat je imel slovenski selektor pri menjavah pravi občutek, Slovenija je izkoristila mladost, ki je v tokratni zasedbi glavni adut izbrane vrste. Odlično tekmo sta odigrala Miha Cerkvenik in Leon Stergar (13 točk), kapetan Alen Omić pa je pod koš vnesel mirnost in zaključil nekaj težkih akcij, zadel je tudi trojko z metom izven ravnotežja.

Na vrhu slovenske skupine H je Češka, ki je pri dveh zmagah, Estonija in Slovenija sta bili polovično uspešni, Švedi so brez zmage na dnu. Kvalifikacije se bodo nadaljevale konec februarja.