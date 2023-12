Slovenija, neustrašna velesila

V nadaljevanju preberite:

Slovenski športni dosežki so bili tudi letos čisti presežek. Bilanca je impresivna. Prevedeno v poslovni jezik, slovenski športniki in športnice so bili izjemno produktivni in z najbrž eno najvišjih dodanih vrednosti med vsemi gospodarskimi panogami glede na vložek in okolje, v katerem delujejo ali so se v njem izoblikovali v športnike najvišjega svetovnega razreda.Z vsega dvema milijonoma duš premore Slovenija izjemen športni potencial, ki se je v obdobju samostojnosti pošteno preoblikoval.

Nekoč marljivi, pošteni, disciplinirani in zadržani slovenski športniki so postali nepopustljivi borci z drznostjo, pozitivno nadutostjo in pogumom, značilnostmi, ki so se ob ločitvi oprijele sosedov Hrvatov ali Srbov. Slovenija je prav z uspehi v najbolj razširjeni konkurenci v ekipnih športih presegla balkanske tekmece in postala svetovni fenomen in zgled.