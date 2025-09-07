Slovenija še brez poraza proti Italiji

Po Turčiji, Nemčiji, Litvi in Finski bodo danes znani preostali štirje četrtfinalisti 42. evropskega košarkarskega prvenstva. Za svojo osmo uvrstitev med osem najboljših na EP se bo potegovala tudi Slovenija, ki jo ob 17.30 čaka reprezentanca Italije.

Slovenija se na zadnjih devetih evropskih prvenstvih oziroma v zadnjih 22 letih le enkrat ni prebila v četrtfinale, 2015 na eurobasketu v Zagrebu in Lillu, Italija pa je, kot poudarjajo slovenski košarkarji v Rigi, primeren tekmec za podaljšanje niza zmag na tem turnirju.

Slovenija je po treh zmagah proti Belgiji, Islandiji in Izraelu v Latvijo prišla kot tretja reprezentanca iz Katovic, Italija pa se je s Cipra preselila na sever z nizom štirih zmag. V Limassolu je izgubila le uvodni dvoboj z Grčijo.

Slovenija na evropskih prvenstvih z Italijo še ni izgubila. Dobila je vse tri dvoboje, leta 2013 v Stožicah, 2007 v Alicanteju in 2003 v Lulei.

Prvi dan izločilnih bojev v Rigi je Finska senzacionalno premagala Srbijo, Turčija za šest točk ugnala Švedsko, Nemčija je preskočila Portugalsko, Litva je dobila baltski derbi z Latvijo.

Danes ob 11. uri se bosta pomerili Poljska ter Bosna in Hercegovina, ob 14.15 sledi Francija - Gruzija, ob 17.30 je Slovenija - Italija, zvečer pa Grčija - Izrael. Četrtfinalne tekme so na sporedu v torek in sredo.