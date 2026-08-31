Slovenija stala na robu prepada in zrla v črnino, a obstala

Slovenska košarkarska reprezentanca je bila stisnjena ob zid. Nov spodrsljaj bi lahko pomenil konec sanj o svetovnem prvenstvu, namesto tega pa je v Tivoliju pokazala obraz, ki ga je v zadnjih mesecih prepogosto skrivala. Madžarsko je premagala z zrelo, borbeno in predvsem moštveno predstavo.

Klemen Prepelič je kapetansko prevzel odgovornost, Alen Omić je znova pokazal, koliko mu pomeni reprezentančni dres, igralci pa so odgovorili tudi na jasno sporočilo selektorja Aleksandra Sekulića. Toda ena visoka zmaga še ni izbrisala težav in negativne energije, ki se je v zadnjih letih nabrala okoli reprezentance.

Slovenija je glavo obdržala nad gladino, prostora za napake pa praktično ni več. Novembra jo čakata tekmi, ki bosta odločali o njeni usodi in pokazali, ali se bo izognila ponovitvi leta 2019, ko je svetovno prvenstvo kljub statusu najboljše na stari celini spremljala le kot gledalka. Pot do mundiala je še odprta, toda odslej štejejo le še zmage.