Slovenski košarkarji s Španci in Američani na spektaklu v Malagi

V športni palači Joseja Martina Carpene v Malagi, španski mediji so nekaj časa omenjali celo igranje na štadionu v Sevilli, se bosta poleg slovenskih košarkarjev mudili tudi španska izbrana vrsta in reprezentanca Združenih držav Amerike.

»Španska Malaga bo poleti gostila pravi košarkarski spektakel. Dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva na Japonskem, Filipinih in Indoneziji se bodo v Andaluziji, na povabilo ob praznovanju 100. obletnice delovanja španske košarkarske zveze, zbrale reprezentance Združenih držav Amerike, Slovenije ter gostiteljice Španije,« je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

»V športni palači José Martín Carpena, ki sprejme okoli 11.500 gledalcev, se bosta v petek, 11. avgusta pomerili Slovenija in Španija, dan kasneje se bo #mojtim pomeril z Združenimi državami Amerike, za konec turnirja pa bo v nedeljo na sporedu še dvoboj med Španijo in ZDA.«

FOTO: KZS

Turnir bo spektakularna generalka pred svetovnim prvenstvom, ki se bo na Japonskem, Filipinih in Indoneziji začelo 25. avgusta. Španija brani naslov, Američani pa so aktualni olimpijski prvaki in se morajo na SP sicer še uvrstiti.

»#mojtim tako med pripravami na svetovno prvenstvo čakajo res izjemni tekmeci. Že od začetka leta je namreč znano, da se bodo Slovenci 2. avgusta v Ljubljani in 4. avgusta v Atenah pomerili z Grki. Vodstvo reprezentance sicer ureja še zadnje podrobnosti glede programa priprav. Želja je, da bi ekipa odigrala še eno do dve pripravljalni tekmi. Dokončen program in vsi tekmeci bodo znani po opravljenem žrebu skupin, ki se bo odvil 29. aprila v Manili. Še pred vročim poletjem Slovence čaka še zadnje kvalifikacijsko okno. 24. februarja se bodo v Talinu pomerili proti Estoniji in 27. februarja v Kopru proti Izraelu,« so še zapisali pri KZS.