Slovenka na čelu ene najuspešnejših ekip v britanski zgodovini

Slovenska košarkarska trenerka Vanja Černivec v Veliki Britaniji kot prva športna direktorica vodi klub London Lions, ki je v zadnjih dveh sezonah nanizal rekord po številu zmag. Levinje so bile namreč kar na 52 domačih tekmah nepremagane, kar pomeni, da gre za eno najuspešnejših britanskih športnih ekip v zgodovini.

Nekdanja slovenska košarkarica, ki je igrala za Maribor, Ježico in Triglav, je bila pred tem prva ženska na položaju mednarodne skavtinje oziroma oglednice v zgodovini severnoameriške košarkarske lige NBA pri ekipi Chicago Bulls, kjer je iskala nadarjene mlade igralce.

»Čudno je. V moškem svetu sem že tako dolgo, da sem skoraj slepa za spol,« je dejala 41-letna Vanja Černivec v pogovoru za britanski iNews. »Znajdem se v telovadnici s sto ljudmi in sem edina ženska, vendar tega sama ne opazim, ponavadi to izpostavi nekdo drug. Postalo mi je tako udobno, kar govori tudi o tem, da me drugi sprejemajo. Ampak vem, da to ni dobro.«

Cilj je nastop v evroligi

Slovenska trenerka je lani poleti v London prispela na misijo, da bi pomagala ustvariti cvetočo košarkarsko kulturo, primerno za drugi najbolj priljubljen ekipni šport v državi, navaja iNews. Dolgoročni cilj levinj je zaigrati v ženski evroligi.

Kot je dejala Slovenka, se športno okolje spreminja: »Spominjam se enega komentarja: 'Oh, ti si ženska, ne bodo te odpustili, tudi če si zanič.' Nekdo mi je to rekel v obraz. Pred desetimi leti sem morala več let delati kot prostovoljka, ker nisem mogla dobiti službe. Zdaj je okolje takšno: ker sem ženska, lahko dobim službo.«

Prepričana je, da bi bilo treba na nižje delovne položaje zaposliti več žensk, da bi se lahko prebile navzgor, kot je to storila ona.

»Ko to povem na glas, nekateri to vzamejo iz konteksta in rečejo, da ne podpiram žensk v športu. To ni tisto, kar pravim. Pravim, da če ženska nima izkušenj, da bi bila na tej najvišji ravni, bo dolgoročno to škodilo vsem. Zdaj ljudje pravijo: 'Vidiš, rekli smo ti, da ni dovolj dobra.' Zato sem vedno zagovarjala, da naj imajo ženske več priložnosti za vstop v vlogo, da se razvijajo in pridobivajo izkušnje,« je dodala.

Cilje ima visoke, vendar bo morala spremeniti kulturo in birokratska pravila britanske košarke, da bi lahko ta postala tako priljubljena, kot sogovornica verjame, da bo, so še zapisali pri iNews.