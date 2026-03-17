Slovenke napredovale v kvalifikacijah

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca si je z novo zmago zagotovila mesto v drugem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2027. Na Kodeljevem je s 97:80 (73:60, 48:46, 20:28) premagala izbrano vrsto Nizozemske.

Za našo reprezentanco je tokrat največ dosegla Američanka Jessica Shepard (22), dve manj je prispevala Zala Friškovec, Eva Lisec pa jih je dodala 19.

Slovenija je s štirimi zmagami in dvema porazoma zasedla drugo mesto v svoji skupini in bo novembra letos ter februarja 2027 nadaljevala boj za šesti zaporedni nastop na zaključnih turnirjih stare celine.

Tekmice v drugem delu, v katerem se bodo za 12 prostih mest na prvenstvu stare celine potegovale vse najboljše evropske reprezentance z izjemo gostiteljic, Finske, Švedske, Belgije in Litve, bodo dobile v prihodnjih tednih.