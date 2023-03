Slovenke pristale v skupini s Francijo, Nemčijo in Veliko Britanijo

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu junija v Ljubljani igrala v skupini C skupaj s Francijo, Veliko Britanijo in Nemčijo, je določil žreb Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) na Brdu pri Kranju. V Stožicah bo predtekmovanje igrala tudi skupina D s Srbijo, Turčijo, Slovaško in Madžarsko, medtem ko se bo preostalih osem ekip merilo v Tel Avivu. V skupini A so Španija, Grčija, Črna gora in Latvija, v skupini B pa Belgija, Italija, Češka in Izrael.

- skupina A (Tel Aviv): Črna gora, Latvija, Španija, Grčija; skupina B (Tel Aviv):Belgija, Italija, Češka, Izrael; skupina C (Ljubljana): Nemčija, Velika Britanija, Slovenija, Francija; skupina D (Ljubljana): Turčija, Slovaška, Madžarska, Srbija.

Srečo pri žrebu sta delili dve nekdanji košarkarici Rankica Šarenac in Katia Levitsky. Slovenija, 19. reprezentanca sveta na lestvici Fiba, bo prvo tekmo EP igrala 15. junija proti Veliki Britaniji (20.), naslednji dan jo čaka Nemčija (36.), 18. junija pa še Francija (6.), bronasta reprezentanca z zadnjih olimpijskih iger v Tokiu in finalistka eurobasketa 2021, ki ga je dobila Srbija. Prvouvrščene ekipe bodo po treh odigranih tekmah napredovale v četrtfinale, drugo- in tretjeuvrščene pa čaka repasaž za preostala štiri mesta v izločilnih bojih, ki bodo vključno s finalom potekali v Stožicah.

Slovenija je bila pred žrebom za 39. EP, ki je na sporedu od 15. do 25. junija, uvrščena v drugi kakovostni boben skupaj s Turčijo, Italijo in Grčijo. V prvem bobnu so bile Španija, Francija, Belgija in Srbija, v tretjem Velika Britanija, Črna gora, Slovaška in Češka, v zadnjem pa Madžarska, Latvija, Nemčija in Izrael. Slovenija na žrebu ni mogla dobiti Srbije, ker je kot gostiteljica po pravilu Fibe njo izbrala za nastop v drugi skupini v Ljubljani, vseh treh ekip iz drugega bobna ter Izraela in Češke, ki bosta igrali v Tel Avivu.

Maskoti sta sestri dvojčici Isa in Sia

Za Slovenijo bo to četrti nastop na EP. Leta 2017 v Pragi so Slovenke zasedle 14. mesto, na naslednjih dveh eurobasketih 2019 v Nišu in 2021 v Franciji pa so bile desete. Na prireditvi na Brdu pri Kranju, ki sta jo povezovala športna novinarja Sanja Modrić in Anže Bašelj, je Fiba razkrila nov pokal za zmagovalke ter predstavila maskoti, sestri dvojčici Isa in Sia, ki izžarevata uradni slogan prvenstva Dare to Dream (drzni si sanjati).

Predstavnike udeleženih reprezentanc na žrebu ter druge goste so pozdravili predsednik Fiba Europe Turgay Demirel, predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, predsednik izraelske košarkarske zveze Amiram Halevy ter generalni sekretar Fiba Europe Kamil Novak.

Vstopnice za tekme v Stožicah bodo šle v prodajo 15. marca, natanko tri mesece pred začetkom prvenstva.