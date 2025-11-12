Slovenke šele v zadnji četrtini strle odpor tekmic

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je uspešno začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2027. V uvodnem krogu je pred svojimi navijači na Kodeljevem v Ljubljani težje, kot so mnogi pričakovali, strla odpor izbrane vrste Latvije. Na koncu je bilo 77:66 (54:52, 32:33, 12:19) za domačo zasedbo, ki je ob polčasu še zaostajala.

Najboljši strelki za slovensko reprezentanco, ki jo je prvič vodil novi selektor, Madžar David Gaspar, sta bili Zala Friškovec, ki je dosegla 22 točk, dve manj je prispevala kapetanka Teja Oblak. Pohvale za prvi nastop v članskem dresu si je prislužila tudi 18-letna Tjaša Turnšek, ki je odigrala skoraj 26 minut in dosegla osem točk. Naša reprezentanca bo v tem ciklusu odigrala še dve tekmi: 15. novembra bo gostovala v Estoniji, tri dni pozneje pa še na Nizozemskem.

Slovenija – Latvija 77:66 (54:52, 32:33, 12:19) Kodeljevo, gledalcev 550, sodniki: Alcaraz (Španija), Stojanova (Bolgarija), Koyici (Turčija).

Slovenija: Lisec 11 (2:2), Oblak 20 (1:2), Friškovec 22 (4:4), Turnšek 8 (4:7), Jelenc 5, Sivka 4 (0:2), Debeljak 6 (2:4), Sambolić 1 (1:2).

Latvija: P. Strautmane 3 (1:2), Vihmane 7 (0:2), Bulane 2, Gulbe 8 (4:4), Šteinberga 13 (3:5), Jasa 3 (1:2), Laksa 15 (7:8), Vilka 4 (0:2), D. Strautmane 11.

Prosti meti: Slovenija 14:25, Latvija 16:25.

Met za tri točke: Slovenija 9:29 (Friškovec 4, Oblak 3, Jelenc, Lisec), Latvija 6:24 (D. Strautmane 3, Laksa 2, Vihmane).

Osebne napake: Slovenija 25, Latvija 22.

Pet osebnih: Friškovec (40.), Lisec (40.).

Slovenija je glede na Fibino lestvico glavna kandidatka za osvojitev prvega mesta v skupini. Po petih zaporednih nastopih na evropskih prvenstvih zaseda 23. mesto na svetu. Latvija je na 37., Nizozemska na 56. in Estonija na 71. mestu.

Sistem kvalifikacij za EP 2027, ki ga bodo skupaj gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska, je drugačen kot v prejšnjih izvedbah. V prvem delu bo Slovenija odigrala šest tekem, nato pa jo čaka še drugi del, v katerem se bodo 17 najboljšim reprezentancam pridružile Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija.

Na eurobasketu je prostih 12 mest, saj so gostiteljice uvrščene neposredno.