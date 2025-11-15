Slovenke v Estoniji korak bližje evropskemu prvenstvu

Košarkarice Slovenije so v drugem nastopu v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027 vpisale drugo zmago. Po Latviji, ki so jo sredi tedna premagale na Kodeljevem, so bile v Tallinnu boljše od Estonije s 87:65 (33:17, 47:29, 64:45).

Slovenija bo v novembrskem ciklusu odigrala še eno tekmo, in sicer v torek na Nizozemskem, zaključek prvega dela pa jo čaka marca prihodnje leto. Kvalifikacije se bodo nato nadaljevale novembra 2026, ko se bodo 17 najboljšim reprezentancam iz prvega dela priključile Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija.

»Čeprav smo vodili od prve do zadnje minute, tekma ni bila povsem enosmerna. Estonija je na trenutke prikazala hitro in všečno košarko. Hkrati je bila tekma priložnost za nekatere mlajše igralke, ki so dobro izkoristile svoje minute, po drugi strani pa smo lahko delno spočili nosilke igre. Glavna naloga do naslednje tekme v torek je regeneracija igralk, tako da bodo sveže in dobro pripravljene za precej težjo preizkušnjo proti Nizozemski,« je povedal slovenski selektor David Gaspar.

Selektor David Gaspar za zdaj dobro vodi razpoložene Slovenke. FOTO: KZS

Štiriindvajset ekip se bo v drugem delu udarilo za 12 prostih mest na eurobasketu, kamor so že neposredno uvrščene gostiteljice Finska, Belgija, Litva in Švedska.

Najboljše strelke Slovenije so bile Eva Lisec z 22 točkami, Tjaša Turnšek in Lea Debeljak, ki sta jih dosegli po 13, ter Sara Sambolić z 12. »Ritem treh tekem v enem tednu je zelo naporen, še posebej, ker imamo novega selektorja in se moramo prilagajati ter učiti nove sisteme igre. V torek gremo še po eno zmago, da kvalifikacije začnemo s tremi zmagami,« je povedala Eva Lisec.