Slovenke v finalu EP do 18 let

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se je uvrstila v finale evropskega prvenstva do 18 let v turški Konyi. V polfinalu je bila boljša od Srbije z 89:65, v finalu v nedeljo ob 20.30 pa bo igrala z zmagovalkami dvoboja Španija – Francija.

Najboljša igralka v zasedbi selektorja Ernesta Novaka je bila Ajša Sivka, ki je zbrala 30 točk, 12 skokov in 7 podaj ter imela statistični indeks 45. Sledile so ji Zoja Štirn z 21 točkami ter Kim Žibert in Lea Bartelme, ki sta jih zbrali po enajst.

Slovenija v Konyi še ni izgubila tekme. V predtekmovanju je premagala Finsko (84:54), Nemčijo (59:54) in Češko (78:67), v osmini finala je bila boljša od Izraela (84:63), v četrtfinalu pa od Madžarske (76:60).

Ajša Sivka je tretja najbolje ocenjena igralka evropskega prvenstva (povprečni indeks 21,5), Lea Bartelme pa sedma (17,6).