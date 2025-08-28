Pred Slovenci ogromna ovira na poti do zmage (4. četrtina)

V Katovicah se je začelo evropsko prvenstvo tudi za slovenske košarkarje, prvi tekmeci varovancev Aleksandra Sekulića so domačini. V dobrem vzdušju razprodane dvorane Spodek se obe ekipi borita za prvo zmago na prvenstvu, ki bo zelo pomembna tudi za nadaljevanje.

1. četrtina: 25:29

Obe moštvi sta tekmo strelsko odlično odprli, Mateusz Ponitka je s trojko prek roke Alena Omića zbudil nelagodne spomine na Berlin 2022, razigran je bil tudi Jordan Loyd, ki je v prvem polčasu zadeval mogoče in nemogoče mete. Pri Sloveniji je od prve minute tempo diktiral Luka Dončić, najprej z igro v obrambi in razigravanjem soigralcev, nato so sledile še točke. V napadu je igra stekla, bilo je veliko odprtih metov z razdalje, Gregor Hrovat je zadel dve trojki, več težav so imeli Slovenci v obrambi, kjer so puščali preveč odprtih metov z razdalje. Slovenci so v prvi četrtini dobili 29 točk, a vseeno zaostajali le za štiri.

FOTO: Fiba

2. četrtina: 46:47

Luka je prve tri minute preživel na klopi, a so Slovenci z agresivno igro ustavili poljski nalet, ustavil se je tudi njihov met z razdalje. Nekaj dobrih minut je odigral Leon Stergar, tudi Martin Krampelj je že bil v igri, prvo ime pa je kakopak bil Dončić, ki je zadel dve neverjetni trojki, eno od table in eno po koraku nazaj. Do polčasa so se Slovenci približali le na točko zaostanka, 46:47 je dober izid za naskok na zmago v drugih 20 minutah.

3. četrtina: 69:80

Poljaki so zadeli že devet trojk (iz 16 poskusov!), zadevajo tudi neverjetne mete in zato ohranjajo prednost. Slovenci pa so na drugi strani vedno bolj nervozni zaradi nekaterih tudi rahlo spornih sodniških odločitev. Za piko na i je Dončić dobil še tehnično napako. Poljska je povedla s 60:49 po le treh minutah igre v tretjem delu. Poljaki zdaj letijo po parketu, zadevajo z vseh strani, Dončić se na silo trudi držati priključek, a so po 25 minutah igre domačini povedli že z 69:54. Nato so se Slovenci vendarle zbudili, nekaj dobrih akcij je odigral Krampelj, tudi v obrambi je bila agresivnost na pravi ravni in zaostanek se je začel topiti. To je vsaj nekoliko pomirilo tudi Dončića, ki je bil po 27 minutah igre že pri 25 točkah.

FOTO: Fiba

Zaključek tretjega dela je na slovensko žalost znova pripadel Poljakom. Kazalo je bolje, po lepi akciji in trojkah Eda Murića in Klemna Prepelića so Slovenci prišli na znosnih 8 točk zaostanka, nato pa je Pluta tik pred sireno zadel težko trojko prav prek roke Murića in postavil izid 80:69 po 30 minutah igre. Pred Slovenci je zelo zahtevna naloga.