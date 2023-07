Slovenska dekleta zlata na evropskem prvenstvu v Turčiji

Za prihodnost slovenske ženske reprezentančne košarke se ni treba bati: selekcija deklet do 18. leta je na evropskem prvenstvu v Turčiji osvojila zlato kolajno brez poraza. V finalu je premagala še Francijo s 63:61 (50:49, 35:34, 23:14) in presegla uspeh izbrane vrste do 20 let, ki je bila na EP 2017 na Portugalskem druga.

V ekipi selektorja Ernesta Novaka je blestela predvsem najboljša igralka prvenstva, 192 cm visoka Ajša Sivka, ki se je ob polfinalni zmagi nad Srbijo (89:65) izkazala s 30 točkami (za tri 6:10), 12 skoki in 7 asistencami, v finalu s Francijo (63:61) pa z 20 točkami (za tri 3:5) in 12 skoki; Lea Bartelme je dodala 22 točk, Zoja Štirn 15.

V najboljšo peterko EP sta se uvrstili branilka Lea Bartelme in krilo Ajša Sivka. Družbo jima delajo Srbkinja Marija Avlijaš, Španka Iyana Martin Carrion in Francozinja Marine Dursus.

Ajša Sivka, ki je letos igrala tudi v članski izbrani vrsti na EP v Ljubljani, je prvenstvo U-18 končala s povprečjem 15,9 točke, 9,3 skoka in 3 asistenc, Lea Bertelme je imela povprečje 13,5 točke, 7 asistenc in 5,5 skoka, Zoja Štirn pa 12 točk, 4,8 skoka in 3,7 asistence.

Zlate kolajne so prejele Špela Brecelj, Hana Ovčina, Manca Marolt, Živa Mišjak Cujnik, Tjaša Turnšek, Tanja Valančič, Alina Žitek, Kim Žibert in Ula Krenk.

Slovenija je na evropskem prvenstvu v Konyi dobila vseh sedem tekem. V predtekmovanju je premagala Finsko (84:54), Nemčijo (59:54) in Češko (78:67), v osmini finala je bila boljša od Izraela (84:63), v četrtfinalu od Madžarske (76:60), v polfinalu pa od Srbije (89:65).

Tretje mesto na EP so osvojile Španke, ki so bile v dvoboju za bron boljše od Srbije z 80:52.