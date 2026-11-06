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Košarka

Slovenska najstnica navdušila Američane: trener ji napoveduje veliko sezono

Devetnajstletna Tjaša Turnšek je sijajno odprla svojo prvo sezono v NCAA in hitro postala ključen člen Iowa Stata.
Iowa State je prejšnjo sezono končal z izkupičkom 22 zmag in 10 porazov ter sedmič zapored zaigral na turnirju NCAA. FOTO: Matthew Holst/AFP
Galerija
Iowa State je prejšnjo sezono končal z izkupičkom 22 zmag in 10 porazov ter sedmič zapored zaigral na turnirju NCAA. FOTO: Matthew Holst/AFP
B. P.
6. 11. 2026 | 08:15
6. 11. 2026 | 08:17
3:33
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Slovenska košarkarica Tjaša Turnšek je sijajno začela svojo prvo sezono v ameriški univerzitetni ligi NCAA. Devetnajstletnica iz Rogaške Slatine je bila še na drugi zaporedni tekmi najboljša strelka Iowa Stata, ob zmagi nad Nichollsom z 68:44 pa je dosegla tudi prvi dvojni dvojček v univerzitetni karieri.

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Turnškova je v slabih 29 minutah dosegla 18 točk in zbrala kar 13 skokov, od tega štiri v napadu. Iz igre je zadela šest od 13 metov, dodala pa še dve asistenci.

Slovenka je odprla tudi strelski račun Iowa Stata, ko je po prodoru zadela ter izsilila še osebno napako. Do dvojnega dvojčka je prišla že v tretji četrtini, po kateri je njena ekipa vodila s 50:32 in nato brez večjih težav dokončala delo.

»Ena boljših novink v Big 12«

Turnškova je hitro postala ena osrednjih košarkaric močno prenovljene zasedbe Iowa Stata. Trener Bill Fennelly je po tekmi jasno povedal, koliko zaupanja ima v mlado Slovenko.

»Mislim, da bo ena boljših novink v konferenci Big 12, saj je igralka, na katero veliko računamo. Za zdaj se nam to zelo obrestuje,« je dejal Fennelly.

Soigralke so Turnškovi v ZDA že nadele vzdevek »Shaky«, predvsem zato, ker ga precej lažje izgovorijo kot njeno slovensko ime. Angleška beseda shaky sicer pomeni negotov ali nestabilen, kar daje vzdevku nekoliko ironičen prizvok – njene predstave na začetku sezone so namreč vse prej kot negotove.

Na prvih dveh uradnih tekmah je skupaj dosegla 37 točk.

Ob odprtju sezone proti Grambling Statu je z 19 točkami že ob debiju postala najboljša strelka Iowa Stata. Pri zmagi z 90:61 je iz igre zadela kar sedem od devetih metov, dodala štiri skoke, tri asistence in dve blokadi.

Za zdaj ji nagajajo le trojke

Edino področje, kjer Slovenki začetek sezone še ni šel po načrtih, je met z razdalje. Proti Nichollsu je zgrešila vse tri poskuse za tri točke, toda zaradi tega ni bila pretirano zaskrbljena.

»Še naprej bom delala na teh metih,« je dejala po tekmi, nato pa z nasmehom dodala: »Začela bom zadevati tudi trojke. Postala bom boljša, obljubim.«

Turnškova je že pred selitvijo v ZDA veljala za eno najbolj nadarjenih slovenskih košarkaric svoje generacije. Na evropskem prvenstvu do 18 let leta 2025 je v povprečju dosegala 18 točk in sedem skokov na tekmo ter bila druga najboljša strelka tekmovanja.

Za člansko slovensko reprezentanco je debitirala novembra lani, pred prihodom na Iowa State pa je z mlajšimi slovenskimi selekcijami nabrala že precej izkušenj z velikih tekmovanj.

Turnškovo in soigralke naslednja tekma čaka v nedeljo, ko bodo pred domačimi gledalci gostile Eastern Illinois.

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košarkaTjaša TurnšekBill FennellyIowa StateNCAANichollsGrambling StateEastern Illinoisženska košarkauniverzitetna košarka

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